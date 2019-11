Se acabó el tiempo de Evo Morales

Evo Morales despertó al país con su llamado a nuevas elecciones. Pero su anuncio llegó con por lo menos diez días de retraso. Ahora las calles celebran su renuncia, opina Johan Ramírez.







El presidente Evo Morales no supo entender la crisis política que atraviesa Bolivia. Algo sorprendente para un hombre que estuvo en el poder desde 2006. Pero no solo no entendió que su imagen a lo largo de estos casi catorce años de gobierno se desgastó, sino que no supo leer los tiempos, que en política, no perdonan.