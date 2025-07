Expertos advierten que el mundo se acerca a una era de declive poblacional: “Es el futuro más probable”

El libro “After the Spike” fue escrito por Dean Spears y Michael Geruso El libro “After the Spike” fue escrito por Dean Spears y Michael Geruso

En la actualidad, países como Estados Unidos tienen una tasa de natalidad de 1,6 hijos por mujer, mientras que en Europa la cifra es de 1,4. Geruso reconoció que, para muchas personas, estas cifras reflejan decisiones personales legítimas, pero advirtió que, a nivel global, la consecuencia es una disminución sostenida de la población.

El fenómeno no es exclusivo de los países ricos. Según datos citados por TIME, desde 1950, 26 países han visto caer su tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo y nunca ha vuelto a subir, aunque sus poblaciones hayan crecido por la reducción de la mortalidad infantil o la inmigración. Geruso señala que las explicaciones tradicionales —como el acceso a anticonceptivos, el descenso del matrimonio o el alejamiento de la religión— no bastan para entender la convergencia global hacia tasas bajas de natalidad. “Vemos tasas de natalidad convergiendo a niveles bajos en todas partes del mundo, en lugares ricos, en lugares pobres, en lugares donde la religión es importante, en lugares donde la religión está en retroceso, en lugares donde el matrimonio sigue siendo casi universal”, afirmó a la revista norteamericana. Asimismo, el economista reconoció que los científicos sociales y los responsables de políticas aún no comprenden del todo las causas exactas de este fenómeno.

La preocupación por el impacto ambiental de una población creciente es uno de los argumentos más frecuentes en el debate público. Spears reconoce la gravedad de los desafíos ecológicos, pero cuestiona la idea de que la solución pase por reducir la cantidad de personas. “Es natural pensar que la forma de proteger el medio ambiente es tener menos humanos. Lo que decimos en After the Spike es que la idea de que la despoblación es la manera de enfrentar nuestros desafíos ambientales ahora no considera la historia de cómo hemos logrado avances ambientales”, explicó Spears. El investigador recordó que problemas como la gasolina con plomo en los vehículos o la destrucción de la capa de ozono se resolvieron mediante regulaciones y acuerdos internacionales, no por la reducción de la población. “Cada vez que hemos avanzado contra un desafío ambiental, ha sido mientras la población crecía, abordando el problema directamente”, subrayó.

La cuestión de los recursos limitados y la posibilidad de conflictos por tierra, agua o recursos no renovables también surge en la conversación. Spears aclara que no abogan por un crecimiento poblacional sin fin, sino por una reflexión sobre si conviene aceptar la despoblación como un destino inevitable o si sería preferible estabilizar la población mundial en algún nivel, posiblemente inferior al actual. “Después de que la población alcance su máximo y comience a disminuir, que es el futuro abrumadoramente más probable, si se quiere una población estabilizada algún día, entonces la tasa de natalidad tendría que volver a subir, y básicamente se plantea la misma pregunta: ¿cómo lograríamos en ese futuro una tasa promedio de dos hijos por cada dos adultos?”, planteó.

Geruso destacó los beneficios de una población numerosa: “A un nivel fundamental —aunque no siempre lo sintamos ni lo reconozcamos, y por eso no siempre lo valoramos— otras personas son buenas para nosotros. Lo que separa la vida actual de la de hace un par de siglos —cuando hasta la mitad de los niños morían antes de la adultez, cuando la seguridad material básica era inexistente, cuando la pobreza extrema superaba el 80% del mundo, frente al menos del 15% actual— es el trabajo, las ideas, la innovación, el progreso. Lo que ha hecho ese progreso tan espectacular es que muchas mentes han estado trabajando, compartiendo conocimientos, aprendiendo cosas y construyendo el avance que todos disfrutamos ahora”. Esta visión pone en valor el capital humano como motor de desarrollo y bienestar colectivo.