Viceministro Paredes asegura que se tiene “totalmente ubicado” a Morales; está en un lugar de difícil acceso

El viceministro Paredes aseguró que el expresidente Morales cuenta con una seguridad de 20 personas armadas, la mayoría extranjeros

eju.tv

El expresidente Evo Morales se encuentra en una zona de difícil acceso y cuenta con seguridad de al menos 20 personas, la mayoría extranjeros, con dos metralletas cada uno, por lo que se lo tiene ya “totalmente ubicado”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.

“El señor Evo Morales goza de una protección que no son esas personas con palos; se trata de unas 20 personas, la mayoría extranjeros, cada uno tiene dos metralletas. Está en un lugar de difícil acceso, al frente de un río. Ya lo tenemos totalmente ubicado”, explicó en Bolivisión.

Morales se encuentra atrincherado en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar ser detenido, como consecuencia de una denuncia por haber mantenido una relación con una menor, de la que nació una niña, según la Fiscalía.

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El juicio empezará este lunes en Tarija; sin embargo, los abogados del expresidente anticiparon que Morales no acudirá porque consideran que el proceso tiene vicios de nulidad.

“Vamos a hacer acciones para exigirle a Evo Morales que se presente”, aseguró Paredes sin dar mayores detalles.

Más temprano, el propio Paredes expuso unos audios y aseguró que revelan que Morales está detrás de las protestas y bloqueos.