Policía frustra violento atraco a librecambista en Cochabamba: un sargento desarmado enfrentó a los delincuentes

Tras una persecución, se logró capturar a un cómplice mientras los dos asaltantes armados lograron darse a la fuga.

El sargento Ariel Quispe Mamani. Foto: Captura de pantalla

Fuente: Red UNO

En una rápida y valiente intervención, efectivos de la Policía Boliviana lograron evitar un robo agravado en pleno corazón comercial de la ciudad. El incidente, que tuvo lugar en la intersección de las calles Esteban Arce y Tarata, terminó con la aprehensión de uno de los involucrados tras un peligroso forcejeo y disparos de arma de fuego.

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El protagonista de la jornada fue el sargento Ariel Quispe Mamani, quien, pese a no contar con su arma reglamentaria por ser de reciente egreso, no dudó en abalanzarse sobre los delincuentes para salvar a la víctima.

«Vi que estaban apuntando a la señora. Mi intuición me hizo empujarlo y él disparó. Tras el disparo entré en shock, quedé aturdido, pero mi prioridad fue llevar a la víctima a un lugar seguro», relató el sargento Quispe, quien intervino junto a sus camaradas tras recibir la alerta de una ciudadana.

El Comandante Departamental de la Policía, Coronel Alejandro Basto, destacó que el éxito del operativo se debió a la implementación del «Plan de Seguridad 360 Grados». Según la autoridad, la ubicación estratégica de torres de vigilancia y el despliegue de efectivos en los mercados permitieron una respuesta inmediata.

Tras una persecución, se logró la captura del cómplice que esperaba en una motocicleta, la cual sufrió un desperfecto mecánico en el momento del escape. «Este sujeto ya está aprehendido y se están investigando sus antecedentes para vincularlo con otros hechos criminales», añadió Basto.

La nota llamativa del caso fue la vulnerabilidad del sargento Quispe, quien enfrentó a hombres armados desprovisto de equipo de defensa. El Coronel Basto aclaró que esta situación se debe a procesos administrativos institucionales.

«Son policías nuevos y todavía se están regularizando los trámites para la dotación de su equipo de arma de fuego. Se espera solucionar esto en este semestre. Por ahora, los intercalamos con personal antiguo que sí porta armamento para garantizar la seguridad», explicó el jefe policial.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la peligrosidad de los delincuentes, quienes realizaron disparos antes de huir, el comandante instó a los librecambistas y ciudadanos que manejan divisas a no exponerse innecesariamente.

«La seguridad también depende de la prevención. Pedimos poner el dinero a buen recaudo o solicitar escolta policial; estamos para colaborarles», concluyó Basto, asegurando que las unidades de inteligencia ya tienen identificados a los dos asaltantes prófugos.