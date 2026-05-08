Cuba ejercerá su derecho de legítima defensa con apoyo masivo del pueblo: canciller Bruno Rodríguez

Rodríguez expresó que no se ha producido ningún avance en las conversaciones con Estados Unidos y desestimó las recientes exigencias de la administración de Donald Trump en materia de reformas políticas y económicas.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Foto tomada del FB Bruno Rodríguez Parrilla

Fuente: La Jornada

El canciller Bruno Rodríguez ratificó que Cuba salvaguardará su independencia y afirmó que «ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo y multitudinario del pueblo», y afirmó que no se han logrado avances en las conversaciones con Estados Unidos

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En una entrevista concedida al medio estadunidense ABC News, el ministro de Relaciones Exteriores fue claro: «Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos: ni para su seguridad nacional, ni para su política exterior, ni para su economía, ni para el estilo de vida estadunidense».

«Parece que el gobierno de Estados Unidos ha elegido un camino peligroso; un camino que podría derivar en consecuencias inimaginables, en una catástrofe humanitaria, en un genocidio, en la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses; también podría conducir a un baño de sangre en Cuba», dijo.

Rodríguez expresó que no se ha producido ningún avance en las conversaciones con Estados Unidos y desestimó las recientes exigencias de la administración de Donald Trump en materia de reformas políticas y económicas. «Puedo decirle que no veo ningún progreso», subrayó.

El jefe de la diplomacia cubana reiteró la disposición de diálogo «sobre una gran variedad de cuestiones bilaterales», pero enfatizó que los temas relacionados con el sistema político o los asuntos internos de Cuba «no están sobre la mesa».

Rodríguez refutó los falsos pretextos utilizados por la Casa Blanca de Donald Trump para justificar una eventual agresión militar contra Cuba, algo «prohibido por el derecho internacional», acotó.