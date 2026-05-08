Venezuela envió a EE.UU. 13,5 kilos de uranio enriquecido usado en un reactor que dejó de operar en 1991

El uranio se encontraba en un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) que operó durante tres décadas hasta que entró en desuso en 1991, dijo el OIEA. Después de esto, el Gobierno de Venezuela asegura que pidió ayuda al OIEA para sacar el combustible nuclear gastado de su país y Estados Unidos aceptó recibirlo.

Imagen difundida por el OIEA sobre el traslado de 13,5 kilos de uranio enriquecido de Venezuela a Estados Unidos.

Fuente: CNN

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido concretaron el traslado de 13,5 kilogramos de uranio enriquecido desde Venezuela hasta territorio estadounidense, en una operación supervisada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para resguardar el material y prevenir que se convierta en un riesgo “si cae en las manos equivocadas”, informó el propio OIEA en un comunicado difundido este viernes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El uranio se encontraba en un reactor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) que operó durante tres décadas hasta que entró en desuso en 1991, dijo el OIEA. Después de esto, el Gobierno de Venezuela asegura que pidió ayuda al OIEA para sacar el combustible nuclear gastado de su país y Estados Unidos aceptó recibirlo.

Se trata de uranio enriquecido al 20 % del isótopo U-235, un grado superior al empleado para producir energía eléctrica pero que es comúnmente utilizado para fines científicos. Está por debajo del enriquecimiento necesario para un arma nuclear, que supera el 80 %, aunque sigue siendo un elemento radioactivo muy peligroso.

A finales de abril, de acuerdo con el OIEA, un convoy con protección militar partió de las instalaciones del IVIC hacia Puerto Cabello, donde un contenedor con el uranio fue colocado en un barco de Reino Unido que lo llevó a Estados Unidos. El traslado a una instalación del Departamento de Energía de Estados Unidos, ubicada en Carolina del Sur, concluyó en los primeros días de este mes.

El OIEA dijo en su comunicado que la operación se realizó bajo estricta vigilancia “debido a que este material nuclear puede representar un riesgo de proliferación o una amenaza a la seguridad si cae en las manos equivocadas”.

“Durante su tiempo de vida, el reactor venezolano utilizó combustible nuclear que contenía uranio procedente de Estados Unidos y de Reino Unido. Después de esta misión, ya no queda combustible en el reactor”, señaló.

Entre las partes involucradas, el Gobierno de Venezuela fue el primero que dio a conocer la operación.

Mediante un comunicado difundido el jueves por el canciller Yván Gil, Caracas dijo que durante años “comunicó reiteradamente al OIEA la necesidad de retirar las fuentes y materiales en desuso que aún permanecían en el país”. Agregó que el operativo militar del 3 de enero, en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente Nicolás Maduro, “incrementó objetivamente el nivel de riesgo y confirmó la urgencia de ejecutar una operación que Venezuela venía solicitando desde hacía largo tiempo”.

Venezuela también aseguró que el traslado del uranio se efectuó con apego a estándares de seguridad y representa su compromiso con los tratados internacionales de no proliferación nuclear.

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, dijo este viernes que la operación es “una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo”.

“La remoción segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada. Gracias al liderazgo decisivo del presidente (Donald) Trump, los equipos completaron en meses lo que normalmente habría tomado años. Operación urgente demostró capacidades únicas de no proliferación y estrecha cooperación con socios internacionales”, dijo en un comunicado la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El traslado del uranio se suma a los acercamientos que ha habido entre Venezuela y Estados Unidos tras la captura de Maduro, quien está detenido en Nueva York y es acusado de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas que él rechaza.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repetidamente ha criticado la detención de Maduro pero también dice estar dispuesta a tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos. En tanto, Trump ha dicho que Rodríguez está haciendo “un gran trabajo” al frente de Venezuela y que su país busca oportunidades de inversión en sectores como energía y minería.

A principios de marzo, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.