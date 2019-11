Se reportan dos muertos por impacto de bala en la Zona Sur de La Paz

Nacional

martes, 12 de noviembre de 2019 · 18:28

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Dos hombres identificados como Beltrán Condori Aruni, de 23 años, y Percy Romer Conde Noguera, de 33 años, fallecieron esta mañana por impactos de bala en la zona Sur de La Paz, señalaron sus familiares, quienes pidieron justicia por sus muertes en la morgue del Hospital de Clínicas, reportó ATB.

El director general del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, confirmó luego los decesos.

“Con relación a los casos suscitados el 11 de noviembre en el sector Pedregal de la Zona Sur de la ciudad de La Paz y de acuerdo al examen médico forense emitido por el IDIF, Percy Conde. de 32 años perdió la vida por traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego y Beltran Condori de 21 años por traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego”.

De acuerdo con el relato de los familiares, Beltrán Condori fue baleado por efectivos policiales cerca del mediodía. Su madre, relató además que los miembros de las fuerzas del orden la amenazaron con un arma de fuego.

“Mi hijo se llama Beltrán Condori. Salió a trabajar, a la una de la tarde llegó a mi casa a almorzar. De ahí salió a mirar y ahí me lo han baleado, cuando les he reclamado me han empujado y me apuntaron con un arma. Me han dicho que ellos no sabían nada y que la gente que estaba bajando tenía dinamita”, señaló.

La hermana de Percy Conde señaló que su familia encontró su cuerpo en el puente de Pedregal cubierto por dos arbustos y una frazada, luego de conocer por redes sociales sobre un fallecido en la zona.

“Es mi hermano, ayer ha fallecido en la mañana, no sabemos a ciencia cierta si ha sido la Policía o la turba. Queremos que se esclarezca este caso queremos que se sepa que hay muertos”, indicó su hermana.

