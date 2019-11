Sub-15 debuta este sábado con Perú

Torneo. El evento se desarrollará en Paraguay. La ‘verdecita’ conforma el grupo A.





Ref. Fotografia: Preparados. Los seleccionados tuvieron giras de partidos amistosos: en el último vencieron a Argentina por 1-0.

El próximo sábado en los estadios Adrián Lara (Club General Díaz) y Cancha (Conmebol) en Luque; Luis Alfonso Giagni (Sol de América) y Arsenio Erico (Club Nacional), de ciudad de Asunción, se inicia el Campeonato Sudamericano Sub-15 Paraguay 2019. Para la ocasión el seleccionado boliviano ya se encuentra en la sede del torneo que arranca este 23 de noviembre, ese día enfrentará a Perú. El director técnico de la «verdecita», Chirstian Ocampo, ya tiene el plantel definido.

El grupo de Bolivia. El campeonato finalizará el 08 de diciembre y debía desarrollarse en los estadios de Santa Cruz (Samuel Vaca Jiménez y Ramón Aguilera Costas en las mismas fechas), pero la Confederación Sudamericana de Fútbol determinó el cambio de sede ya que en el país persisten los conflictos sociales, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lamentó la determinación ya que la organización estaba por un buen camino.

Para este torneo no se movieron los grupos que fueron conformados pero no intervendrá Polonia como habían anunciado, la Conmebol no dio mayores detalles. «Se movieron los horarios de partidos», explicaron. Para la ocasión Bolivia conforma la Serie «A» junto a Brasil, Colombia, Perú, Bélgica y Venezuela. En tanto que el Grupo «B» está integrada por Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador.

Rol de partidos. Después de Perú: frente a Colombia ( 25/11); Brasil (27/11); Venezuela (29/11); y cierra con Bélgica el 1 de diciembre.

