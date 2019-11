Yujra: conversé con dirigentes alteños y están dispuestos a dejar el paro

La Paz, 18 de noviembre (Urgentebo).- La ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, este lunes dio a conocer que sostuvo reuniones con dirigentes de varios distritos de la ciudad de El Alto. Ellos le indicaron que dejarán las medidas de presión con la condición de que se cumpla sus demandas, entra las cuales está la realización inmediata de las elecciones.

“Sus proyectos y sus demandas que ellos tiene se va a dar continuidad, eso no se va a suspender. (…) Ellos (los dirigentes) han llegado a entender y yo les he dado ese compromiso (de cumplir sus peticiones), así sincero, entonces hay muchas zonas y compañeros que ya me conocen que están suspendiendo (el paro)”, declaró en ATB.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de El Alto bajaron a La Paz para generar zozobra. A su vez los dirigentes alteños allegados al exoficialismo promovieron bloqueos con el objetivo de dejar sin combustible ni alimentos a los habitantes de la urbe paceña.

Yujra indicó que los vecinos alteños son obligados a marchar y realizar bloqueos bajo amenazas y mentiras. Por lo que, luego de que fue posesionada como ministra, se dirigió a conversar con varios de los dirigentes y estos accedieron a dejar las medidas de presión si los proyecto que tienen para sus zonas continúan.

Fuente: https://urgente.bo