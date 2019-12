Blooming para antes de recibir a Wilstermann

La academia, que está obligada a ganar este jueves (20:30), decidió no entrenarse por falta de pago. Eso sí, el equipo se presentará al partido.

Los jugadores de la academia no se entrenaron ayer por falta de pago. Le deben tres meses. Foto. Archivo DIEZ

Cuando más necesita estar pensando solo en jugar y ganar puntos claves, los problemas económicos comenzaron a afectarlo. En protesta por la falta de pago, el plantel de Blooming decidió primero no concentrarse el martes por la noche y ayer no se entrenó. Eso sí, los jugadores aclararon que el paro no afectará su presencia en el partido de este jueves (20:30) ante el líder del Clausura, Wilstermann.

La molestia de los jugadores es por las promesas incumplidas de la dirigencia desde antes del clásico del domingo ante Oriente, cuando estuvieron a punto de parar, pero decidieron al final prepararse de la mejor manera confiando en que el martes les cancelarían un sueldo de los tres que le deben. El presidente del club, Juan Jordán, explicó que están a la espera de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) les haga un desembolso por los derechos de televisión.

Esto sucede cuando solo un triunfo le permitirá a la academia no alejarse de su lucha con Nacional Potosí por obtener el cupo de Bolivia 4 para la Copa Libertadores 2020. Los dirigidos por Erwin Sánchez se complicaron luego del paro cívico sumando solo un punto de seis posibles. Primero empataron con Royal Pari (1-1) y luego perdieron el domingo en el clásico cruceño ante Oriente Petrolero (2-1). Estos resultados lo dejaron quinto en la tabla Acumulada, con 73 puntos, cuando faltan ocho fechas para el final del Clausura.

Para ser Bolivia 4 a la Libertadores, Blooming necesita superar a Nacional, que actualmente es cuarto en la Acumulada, con 78 puntos. En resumen, si la temporada acabara hoy, con Bolívar y Wilster campeones del Apertura y Clausura, ambos equipos se clasificarían a la fase de grupos de la Libertadores 2020 como Bolivia 1 y 2.

Para definir los otros dos lugares a la Libertadores se recurre a la Acumulada (suma de puntos de ambos torneos), donde quedarían fuera de la repartición los que ya tienen premios. The Strongest y Nacional se clasificarían para la Libertadores como Bolivia 3 y 4. Lo que sí tiene seguro Blooming es uno de los cuatro cupos para la Sudamericana 2020. Los otros tres serían, por el momento, San José, Oriente Petrolero y Always Ready.

Regresa Edward Vaca

Tras cumplir la sanción de un partido por expulsión, es un hecho que Edward Vaca ocupará el lateral izquierdo de Blooming. Con ello, Agustín Sandona dejará esa posición para volver a la zaga central, junto a Jose María Carrasco. Por el lado derecho, también regresa Alex Arano, que ingresó en el segundo tiempo del clásico.

Tres variantes en el aviador

El técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, dispuso el ingreso al onceno de tres jugadores. Por decisión técnica Moisés Villarroel y Leonel Justiniano irán por Jorge Ortiz y Óscar Vaca. Esteban Orfano reemplazará al lesionado Serginho, que tiene una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Precios de las entradas

Butaca 150 Bs

Preferencia 80 Bs (40 menores)

General 40 Bs (10 menores

Curva 20 Bs (10 menores)