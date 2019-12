Bolivia mantiene relaciones con México y España; Áñez aplicó Convención de Viena en expulsión de diplomáticos

El gobierno de la presidente Jeanine Áñez declaró personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández. Les pidió abandonar territorio boliviano en un plazo de 72 horas. La canciller Karen Longaric explicó que la declaratoria de personas no gratas no implica una ruptura de relaciones diplomáticas.

Bolivia declara personas no gratas a diplomáticos de México y España Deberán abandonar el país en 72 hopras. “La conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia a la residencia de México en Bolivia, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias”, argumentó Jeanine Añez.

