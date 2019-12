Inesperadamente, Pumari ha avanzado por sí solo en la búsqueda de apoyo en algunas regiones del país para ser candidato a Presidente y no a Vicepresidente. Su posible postulación será definida este sábado en un encuentro del Consejo Consultivo del Comité Cívico de Potosí, del que es actual presidente. Dirigentes de esa organización, que lideró prolongadas movilizaciones contra Evo Morales, expusieron como condición para una alianza con Camacho que Pumari vaya a la cabeza del binomio y no como segundo. Además, exigen una renovación y no que se firmen alianzas con siglas políticas antiguas. En esta cita le encargaron buscar consenso para que sea candidato presidencial, horas después de que Luis Fernando Camacho oficializara que Pumari no será su acompañante en las próximas elecciones de Bolivia