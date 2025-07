Milei en Mercosur: «No debemos dejar que nuestras diferencias nos dividan»

El mandatario advirtió que Argentina trabajará por su cuenta si los demás miembros del bloque se resisten a modificar las reglas comerciales.

Fuente: https://actualidad.rt.com El presidente de Argentina, Javier Milei, dejó este jueves la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur (Mercosur) con un llamado a evitar que «las diferencias en cuestiones accesorias» dividan al grupo aunque, al mismo tiempo, amenazó con trabajar por separado si el bloque se resiste a una mayor apertura comercial. «Debemos dejar de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo y pensarlo como una lanza que nos permita penetrar de forma efectiva en los mercados globales», dijo al inaugurar la cumbre que esta asociación de países sudamericanos realiza en Buenos Aires con la participación de los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil); Luis Arce (Bolivia); Santiago Peña (Paraguay); Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Moulino (Panamá). eju.tv





«Buscamos aceitar los engranajes de este cuerpo entendiendo el diálogo como un punto de partida para alcanzar objetivos y no un fin en sí mismo. Buscamos acelerar la marcha hacia una apertura comercial más profunda y adecuada a la realidad de nuestros pueblos», afirmó.

Milei abrió así una sesión de trabajo marcada por las tensiones que protagonizan los gobiernos de los países miembros del Mercosur debido principalmente a sus diferencias ideológicas, las cuales fueron reconocidas por el mandatario.

«Solos o acompañados»

«No debemos dejar que nuestras diferencias en cuestiones accesorias nos dividan, también sabemos que adoptar estas ideas va a redundar en un nuevo equilibrio, siempre un nuevo orden tiene sus costos«, señaló.

Milei entregó la presidencia pro tempore del Mercosur al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a quien conminó a continuar las políticas que Argentina puso en marcha durante el semestre que encabezó al bloque comercial. También lanzó una advertencia al resto de los miembros.

«Si los socios del bloque quieren seguir un camino que no nos ha resultado entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos porque, como ya lo he dicho, Argentina no puede esperar», dijo.

Milei afirmó que la región necesita más comercio, actividad económica, inversión y trabajo. «Por eso necesitamos más libertad de manera urgente. Nuestra nación ha decidido dejar atrás décadas de estancamiento y encarar el sendero del progreso. Está en nuestros socios del Mercosur decidir si quieren ayudarnos a emprender el camino que hemos elegido«, señaló.

Desde que asumió, Milei ha insistido en cambiar las normas que restringen la posibilidad de que cada miembro del Mercosur busque acuerdos comerciales de manera individual con otros países o regiones, lo que es rechazado por Lula, quien gobierna la economía más grande de la región.