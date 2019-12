Bolivia tiene la mayor tarifa de internet móvil

Sudamérica. Se paga, en promedio, $us 8,41 por 1 GB, según el portal cable.co.uk

Bolivia cuenta con la tarifa de internet móvil más elevada de Sudamérica, pagando un promedio de $us 8,41 por 1 gigabyte (GB), mientras que en el otro extremo, Chile tiene el costo más bajo con $us 1,87, según el ranking mundial elaborado por el portal internacional cable.co.uk, en base a la recopilación y el análisis de 6.313 planes de datos móviles en 230 países.

El segundo país que paga más por el internet móvil es Ecuador con $us 6,93 y Paraguay con $us 6,18 por 1 GB. Bolivia y Paraguay son países mediterráneos; es decir, que no tienen salida al mar. Mientras que Ecuador tiene una economía dolarizada.

En tanto que en los promedios de los demás países están Perú ($us 2,48), Uruguay ($us 2,80), Argentina ($us 3,05) y Colombia ($us 5,28).

De acuerdo al mismo portal, en cuanto a costos de conexiones a internet fijo de un total de 195 países en 2018, Bolivia se encuentra en el puesto 75 con los precios más bajos, pasando del puesto 145 en 2017; es decir, que se avanzó bastante en este tema, con una tarifa entre $us 40 a $us 60 en promedio.

Internet, un derecho humano

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó esta semana que en coordinación con otros ministerios, se trabajará en un proyecto de ley que permita convertir al internet en un derecho humano gratuito en el país.

El objetivo de la iniciativa es que los jóvenes, empresarios y población en general accedan a internet de manera gratuita en zonas donde el Estado costee el wifi de manera gratuita, como plazas, parques, colegios, universidades y otros espacios concurridos, indicó.

“El acceso a internet debería ser un derecho humano, es un proyecto de ley que voy a trabajar con otros ministerios, es el mejor regalo que podemos hacer”, dijo.