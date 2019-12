Camacho a Morales: «En cabildos se decidió acabar con su dictadura»

Luego de la difusión de un nuevo video en la que el ex líder cívico cuenta que se pactó con la Policía y los militares para dar ultimátum a Morales en noviembre, el expresidente lo acusó mediante Twitter de “golpista” y pidió justicia.

El expresidente Evo Morales acusó vía Twitter a Luis Fernando Camacho de golpista a raíz de la difusión del video en la que el exlíder cívico comenta que su padre conversó con militares y policías para que no repriman, antes de la renuncia del exmandatario. Luego, el empresario le respondió en la misma red social que en cabildos se decidió cómo acabar con su “dictadura”.​

“Camacho confirma que cívicos hablaron con militares y policías para derrocar a mi gobierno. Fue un golpe de Estado pese a que Áñez, Mesa y el propio Camacho intentan negarlo, el video es una prueba irrefutable. La justicia debe actuar contra los golpistas y genocidas”, escribió Morales en la red social tras conocerse el video de Camacho.

A esta acusación, el ex cívico cruceño respondió: “¿Recién te das cuenta? No solo conversamos con los policías y militares para que no repriman; también coordinamos con Conamaq, mineros, Ponchos Rojos y obreros. Hubo cabildos en todo el país donde los bolivianos decidimos cómo terminar tu dictadura. ¡Tú cobarde huida fue la cereza!”.

La discusión en Twitter surgió a raíz del video en la que Camacho explica que el actual ministro de Defensa, Fernando López, con recomendación de su padre, José Luis Camacho, fue quien conversó con militares y policías para que no repriman al pueblo tras las elecciones del 20 de octubre.

“Fue mi padre, quien cerró con los militares, para que no salgan (a reprimir); por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”, aseguró Luis Fernando Camacho, según el video difundido mediante las redes sociales.

