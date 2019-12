Choque: El Alto no recibió el apoyo del MAS en la magnitud que dio

30 de diciembre (Urgentebo).- Para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque Siñani, es momento de que la ciudad de El Alto asuma el protagonismo que le corresponde, tras la renuncia del Evo Morales a la presidencia, ya que la ciudadanía respaldó mayoritariamente al proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Aunque El Alto siempre con su población lo apoyó al (ex)presidente, casi no recibimos mucho en cuanto a obras, comparando a Cochabamba y Santa Cruz que recibieron bastante apoyo del Gobierno Nacional. El Alto recibió, pero no en la magnitud de obras que se dio a esos dos departamentos, sin embargo, pese a ello la urbe alteña siempre ha estado apoyando, porque El Alto es quien ha concebido este Proceso de Cambio, independiente de quien lo lidere”, sostuvo el diputado Choque.

En ese marco, el presidente de Cámara de Diputados valoró la valiente lucha de la ciudadanía alteña en los conflictos de noviembre pasado cuando se registraron 11 muertos y más de 74 heridos en el sector de Senkata.

¿Cómo ha visto los hechos de violencia que se ha suscitado en El Alto tras la renuncia de Evo Morales?

Lo que veo es que hubo errores. Hay que reconocerlo de parte del Gobierno Nacional. Lastimosamente, quienes eran los intelectuales, la gente muy allegada al presidente (Evo Morales) le dieron mala orientación política y las consecuencias ahora el pueblo lo estamos pagando, incluso los parlamentarios que hasta el momento seguimos leales al Proceso de Cambio. No se quebró en ningún momento los dos tercios que el pueblo nos dio.

Y bueno, los errores se pagan al final, pero lo que duele es que el pueblo tenga que pagar esos errores.

Si el presidente Evo Morales hubiera sido bien aconsejado, considerando el pedido de los cívicos, habríamos ido a una segunda vuelta electoral. O, quien sabe, finalmente salir y decir se anula la elección y, bueno, vamos a nuevas elecciones.

Yo estoy seguro de que si hacia eso hoy, el hermano Evo hubiera seguido de presidente cumpliendo su mandato hasta el 22 de enero, pero realmente hubo mala orientación y nosotros somos quienes estamos pagando esas consecuencias de las malas decisiones.

¿Es el momento de exigir la vicepresidencia?

Sí, es el momento de la reivindicación del pueblo alteño, si se diese la oportunidad sería bienvenido para todos los ciudadanos de El Alto. Como fue una buena decisión la de permitirnos a personas de esta urbe poder dirigir ambas Cámaras, tanto del Senado como de los Diputados.

Estamos seguros que se va discutir esta situación y seguramente tomarán una decisión al respecto. Estemos seguros de que sí vamos a insistir es que se nos dé mayor participación en cuanto al parlamento nacional, con nuestros senadores y diputados.

¿Cree usted que ha sido atinada la decisión de elegir a Evo Morales como jefe de campaña?

Sí, es atinada porque Evo Morales sigue representando al Movimiento Al Socialismo y pesa bastante en nuestra población, si bien no puede ir como candidato porque eso ya se estipula en la convocatoria, no le impide ser nuestro jefe de campaña.

Estamos seguros que a la cabeza del (ex)presidente Evo vamos a volver a ganar el gobierno nacional, porque tenemos al margen de Evo como nuestro jefe de campaña, tenemos a la senadora Jeanine Añez que es también nuestra jefe de campaña, Murillo también es nuestro jefe de campaña porque todas las acciones que están haciendo ellos hacen que el pueblo boliviano reaccione y diga: prefiero tres años de dictadura que 20 días de democracia.

¿Cómo ve la creación de más de tres Fejuves en la ciudad de El Alto?

Totalmente negativo, la división nunca nos va llevar a nada bueno, si hay una sola dirección, tienes que atenderlos.

Pero cuando hay 3 ó 4 instituciones, prácticamente te haces la burla, yo puedo decir como autoridad, primero únanse y luego vienen. Entonces, el que pierde al final es el pueblo, no tanto los dirigentes, porque los dirigentes son coyunturales pero las demandas de la población siempre se mantienen y si no hay unidad no se van a poder concretar.

Yo con experiencia digo sobre esta situación, que cuando hay dos o tres cabezas, las autoridades no atendemos a los sectores, porque si tú atiendes a un sector, el otro sector viene y reclama.

Fuente: https://urgente.bo