Cornejo: «No recibimos un centavo»

El presidente de Aurora intentó justificar la vergüenza que pasó su equipo juvenil que cayó goleado frente a Bolívar (5-0) en un tiempo

“No lo hicimos por perjudicar a Wilstermann, no recibimos un centavo”, así de directo fue el presidente de Aurora (también es director de la FBF), Jaime Cornejo, al descartar los rumores de que, supuestamente, la dirigencia habría vendido el partido en el que sus juveniles fueron goleados por Bolívar (5-0), en un tiempo.

Según Cornejo, decidieron a última hora que un equipo alterno se presente el domingo en el Hernando Siles. Una de las justificaciones fue que hay titulares que están en capilla y, de haber recibido su quinta amarilla en La Paz, se perderían el encuentro frente a Real Potosí (miércoles 18:15) que es más accesible. Además, agregó que hay problemas internos.



“Teníamos un mal ambiente en el equipo, peleas internas, pero por decisión del cuerpo técnico y obviamente mi aval se decidió mandar un equipo alterno. Decimos que vayan los chicos, querías verlos en un partido profesional. Si hubiéramos actuado de mala fe, los hubiéramos mandado para que jueguen unos minutos y se caigan, más bien los hemos incentivados”, aseguró Cornejo.

Cornejo indicó que ocho futbolistas consumieron alimentos en el camino y terminaron con problemas estomacales, situación que derivó en que cinco no se presenten en el segundo tiempo y, por reglamento, al tener menos de seis jugadores en cancha, el árbitro suspendió el partido. “No nos tilden de algo que realmente tienen justificación plena, ya lo hizo Bolívar, Universitario de Sucre y no los han satanizado”, indicó el titular celeste.

“Tenemos la conciencia tranquila, no hemos maltratado a los chicos. No fue intencional, nosotros nos estamos peleando el descenso. Hemos tomado una decisión que, tal vez, no sea bien vista, pero no hemos actuado de mala fe”, agregó Cornejo y para cerrar afirmó que “te juro por mi hija Mariana que, jamás vendería un partido”.

Aurora es penúltimo en la tabla general con 37 puntos, a uno de Destroyers que es último (36), y está en peligro de perder la categoría o en el mejor de los casos luchar por mantenerse en la primera división en el indirecto.