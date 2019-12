Costas dice que el informático acusado de ejecutar el fraude en favor del MAS fue recontratado en septiembre y que él se opuso

EL DEBER / Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reveló la mañana de este lunes que Sergio Martínez, presunto operador del fraude a favor del MAS en las elecciones generales del 20 de octubre, fue contratado en septiembre de este año, por la Sala Plena y cuando él estaba fuera del país.

Sostuvo que el ahora prófugo de la justicia dependía directamente del Servicio de Registro Cívico (Sereci) departamental de La Paz y que él le hizo conocer a la expresidenta, María Eugenia Choque, su disconformidad ante la contratación de ese profesional, que había sido despedido en 2014 por problemas con el cómputo en los comicios de ese entonces.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Fue contratado por la Sala Plena, yo no estaba presente, fue en septiembre, cuando estaba en República Dominicana, en misión de observación. Indiqué que no era pertinente la contratación de esa persona (…) No hubo ninguna respuesta de la presidenta cuando yo le hice conocer mis observaciones a la contratación de esta persona”, dijo el exvocal en entrevista con ‘Contacto Bolivia’.

La exautoridad electoral, que ahora busca dejar la cárcel de San Pedro, donde cumple detención preventiva, apuntó al área informática por las irregularidades en los comicios, señalando que las empresas Neotec, Ethical Hacking tendrán que responder, además del personal relacionado a la parte documental del proceso.

“Se me ocultó información sobre los servidores (…) No me voy a meter nunca más a esto, cerramos un ciclo de la manera más transparente, somos varios los actores y cada uno tendrá que rendir cuentas”, acotó a ATB el exvicepresidente del TSE, que está privado de libertad en el penal paceño.

Sergio Daniel Martínez Beltrán fue identificado como el informático que, avalado por algunos vocales del TSE, modificó los resultados de las elecciones. El hombre, que ya estuvo en días pasados en la Fiscalía de La Paz para declarar, huyó del país el jueves luego de ser identificado.