Duras críticas contra Camacho y Pumari por acusaciones de ida y vuelta

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Tras hacerse público un audio que revela una conversación entre el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari y el exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, a través de las redes sociales la población, entre ellos miembros de la prensa, criticaron la postura de ambos personajes.

El periodista Carlos Valverde apuntó a Camacho por haber grabado a su exaliado y haber publicado el audio. «Hay un dicho: lo que Pedro graba de Pablo y lo publica, dice más de Pedro que de Pablo», expresó y calificó a los líderes regionales de “aspirante a políticos».

Asimismo el director de la Agencia de Noticias Fines, Sergio Montes opinó que se denota la práctica de una política sin ética y humanidad.

«A los liderazgos políticos les puede faltar una u otra cosa y no se les notaría demasiado, pero la falta de ética política y humanidad se percibe a kilómetros (…) y así van muchos gobiernos en el mundo. Una política sin ética NO sirve para el bien común (…) eso para los seguidores desinformados de Maquiavelo. NO todo vale con tal de mantener el poder», sostuvo.

La subdirectora de este medio, Mery Vaca también manifestó una postura personal al respecto, manifestando que «por tratar de destruir al adversario podría también destruirse a sí mismo. La democracia merece líderes con ética».