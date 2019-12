El mensaje de Sofía Aragón tras su histórico logro para México en Miss Universo

View this post on Instagram

Lo seguiré diciendo… NUNCA subestimes a una mujer que no sabe rendirse ♥️✨ . . Me siento muy feliz y orgullosa de lo que logramos hoy!!! MÉXICO SEGUNDA FINALISTA EN MISS UNIVERSO!!!! 🇲🇽♥️ A excepción de nuestras dos Miss Universo, esto no se lograba desde 1988!!! 😍😍😍 Estoy profundamente agradecida con todos los que fueron parte de este sueño!! Ya les iré platicando todo!! Por ahora, son las 5 de la mañana y sigo sin poder dormir de tanta felicidad en cada partecita de mi cuerpo 🥰😅♥️ . Miss Universe, te robaste mi corazón!♥️✨ . . . Gracias por mi obra de arte @_fhersantos !!! . #HuracánAzteca #LaMEXICANA @missuniverse . . . I’ll always say it… NEVER underestimate a woman who doesn’t know how to give up ♥ ️✨ . . I is rally happy and proud for what we achieved today! MEXICO SECOND RUNNER UP AT MISS UNIVERSE !!!! With the exception of our two Miss Universe, this was not achieved since 1988! 😍😍😍 I is deeply grateful to all who were part of this dream !! I love you guys !!😍♥️