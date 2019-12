Entel rebaja sus tarifas de internet a casi la mitad

En Bolivia, las tarifas que regían hasta el 25 de octubre muestran que los planes de 10, 20 y 30 megabytes por segundo bajaron desde el 2 de diciembre de Bs 262 a Bs 143, de Bs 346 a Bs 187 y de Bs 442 a Bs 262, respectivamente.

Desde el 2 de diciembre, las tarifas de internet del Plan Hogar de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) bajaron en al menos un 41%, gracias a la implementación de la fibra óptica propia que ahorrará $us 12 millones en costos operativos.

Las tarifas que regían hasta el 25 de octubre muestran que los planes de 10, 20 y 30 megabytes por segundo (Mbps) descendieron desde el 2 de diciembre de Bs 262 a Bs 143, de Bs 346 a Bs 187 y de Bs 442 a Bs 262, respectivamente, convirtiéndose en las más baratas del mercado frente a la de otras operadoras telefónicas.

La velocidad también se incrementó del máximo de 200, cuyo costo era de Bs 2.520, a los 350 Mbps por el mismo precio.

Para el ciberactivista Mario Durán, estas rebajas son históricas y abren la posibilidad de que el internet se torne accesible y no sea solo para pocos usuarios.

Además que “Bolivia pueda ofrecer servicios a otros países con servidores”.

Durán enfatiza que es la oportunidad de “generar desarrollo y no solo consumo de contenidos (…). Es necesario también que a mediano plazo, dos o tres años, se mejore la cobertura a ciudades intermedias y en el área rural”.

Para quienes cuentan con el servicio, esta mejora se traduce en que las descargas que tomaban horas, ahora se realizarán en tan solo minutos gracias al aumento de la velocidad y con costos más bajos.

El 8 de febrero de este año, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú otorgó la “concesión única” a Entel SAC (Sociedad Anónima Cerrada) para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio. Con la resolución, la estatal Entel inició la implementación del proyecto e instaló 2.100 kilómetros de fibra óptica desde Bolivia a Perú.

Desde el suelo peruano, la empresa estatal se conecta con la red mundial. La red de fibra al Pacífico tiene una capacidad de transporte de información de 300 Gigabytes (GB) por segundo y será de fácil expansión a 8.000 GB por segundo. ¡Máxima velocidad!

La característica de la red de transmisión permite que se puedan interconectar redes de distintos operadores y generar acuerdos de intercambio de tráfico con otros países. Entel SAC, filial de Entel, brindará servicios mediante fibra óptica al sur de Perú.

Para consolidar este proyecto, la estatal invirtió $us 60 millones. Con ello, los costos operativos anuales de $us 13 millones se reducirán a solo $us 1 millón.

Mauricio Altovez, exgerente de la empresa, precisó en junio que “el máximo beneficio será la reducción de tarifas para los bolivianos que tengan servicios de Entel, ya que al tener una fibra óptica propia hacia ultramar, permitirá a la empresa negociar de manera directa con los operadores internacionales para adquirir los servicios de internet, lo que repercutirá en una rebaja de tarifas”.

Este medio solicitó a la telefónica ampliar información y desde la institución recomendaron visitar la página web o mandar una carta a las oficinas del gerente general de Entel, Elio Chávez.

En la web se lee que para disfrutar de estos planes se precisa una computadora PC o Macintosh Power PC, procesador Pentium a 300 MHz, equivalente o superior Sistema Operativo: Windows XP, tarjeta de Red, NIC Ethernet 10 o 10/100, puerto libre en el Hub, Switch o Router, memoria RAM de 128 MB o superior y capacidad en Disco Duro 10 GB.

El expresidente Evo Morales también se manifestó sobre este tema en Twitter: “Golpistas anuncian aumento de velocidad de Internet con @entelbo, esto fue posible por las gestiones que realicé para que mi Patria cuente con fibra óptica propia hacia el Pacífico. El gobierno del #ProcesoDeCambio iba a realizar este anuncio y rebaja de tarifas antes del golpe”.

La Razón / Liliana Aguirre / La Paz