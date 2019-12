ESTE JESÚS ES UN LOQUILLO

(Parte 1)

Anoche después de la serenata me dio hambre y hallé un queso viejo por ahí, conversé un rato con la asiática y ni supe en que rato me dormí, más tranquilo que Diputado recién pagado y con aguinaldo.

Y resulta que soñé con Jeshua Ben José un joven judío, más conocido como Jesús de Nazareth…

Y en el sueño hablamos de todo y claro, le pregunté sobre Bolivia y algunos bolivianos.

– «¿Así que estará de fiesta en Navidad? -le dije para empezar la charla.

– «Naaa, eso fue un invento de los curas. Dijeron que para recordarme, pero ahora piensan más en el chancho de la cena que en mí…»

– «Si puej, pero digamos que sí.¿Qué le puedo regalar?» -le dije mirando sus ojos grises.

– «Me gustaría que seas mejor persona, ese sería el mejor regalo que me hagas» -me contestó el hombre que sigue siendo envidia de los borrachos yescas, esos afanados a convertir el agua en vino.

Pestañeé dos veces seguidas pensando que este año me porté mal y que tuve malos pensamientos, como cuando deseé que María Galindo se case con Rubén Costas, a ver si así mi gobernador reclama por algo.

Jesús me leyó los pensamientos y movió la cabeza resignado a mi maldad.

-«Oiga don Jesusiño, ¿usted cree que Evo sigue siendo Presidente como él y los masistas dicen?» -le solté de golpe.

– «Ay mi escribidor, ¿será que Judas sigue siendo mi apóstol después de su tremenda metida de pata?»

No supe que responder, estaba pensando en Nemesia porque quería visitarla y por ahí, quien sabe, me solventa mi «Fondo Navideño» para comprar un juego de Victoria Secret, el regalo para mi asiática.

…Ya no quiere los calzones de la ropa usada que le compro cada diciembre detrás del Abasto.

…Y en mi sueño miré a Jesús y vi que no se parecía en nada a Batistuta o al choco clinudo de las películas; más bien era petiso, algo calvo y narigón, medio parecido a Camacho pero más viejo y eso me asustó. Por puro instinto miré pa todos lados buscando micrófonos y claro, como Jesús sabe todo, me dijo en tono cortés:

-«Tranquilo escribidor, este hotel es de mi padre y no grabamos ni al Diablo que a veces viene con Stalin, Fidel y Hitler a visitarnos. ¡Quieren hacer un sindicato de ángeles!, ¿Qué tal?»

Quedé sorprendido de saber tantas cosas y entonces se me vino a la mente la siguiente pregunta…

(…Continuará)

EL ESCRIBIDOR.





Fuente: El Escribidor