Franklin Gutiérrez da las gracias a Cochabamba por su apoyo

El dirigente de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de Los Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, llegó a Cochabamba este sábado para agradecer a la población por el apoyo que recibió mientras estuvo detenido “injustamente” por más de un año en el penal de San Pedro de La Paz.

Expresó: “Mi visita es para agradecer por la visita que recibía mientras estaba en la cárcel”

Pese a la insistencia de los medios de comunicación, Gutiérrez expresó que aún no ha definido si incursionará en la política en las próximas elecciones, pero, se mostró partidario de que hay unidad para que Bolivia recupere plenamente la democracia.

En tanto, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, le manifestó: “Cochabamba siempre ha estado contigo y los comités cívicos siempre hemos estado vigilantes mientras tú estabas conculcando en tus derechos”.

El líder de Adepcoca expresó que su prioridad por ahora es recuperar la institucionalidad de Adepcoca y buscar las formas de pagar las deudas que acumuló mientras su estadía en la cárcel, debido a que afirmó que el gobierno de Evo Morales (MAS), “asfixió” a su institución.

Gutiérrez fue detenido el 27 de agosto de 2018 en la ciudad de La Paz, luego, de entregarse por la denuncia que el Ministerio e Gobierno activó en su contra por su presunta relación con un grupo irregular en Los Yungas y una emboscada en La Asunta que derivó en la muerte de un teniente de la Policía.

El representante de Adepcoca estuvo detenido un año, dos meses y 20 días. Salió libre luego de la renuncia de Evo Morales en medio de la crisis poselectoral por la denuncia de fraude en las elecciones del 20 de octubre que le daban la victoria al MAS.

Evo

Sobre la orden de aprehensión que se emitió en contra del expresidente Evo Morales, quien salió del país el 13 de noviembre para asilarse en México y luego trasladarse a Argentina, manifestó: “Si no tuviera miedo de las cosas que ha hecho, no se hubiera ido. Yo no me he escapado, porque soy inocente”.