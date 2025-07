Reacciones tras la última encuesta: Samuel resalta el 7 – 0 y el MAS dice que esos estudios son pagados

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Samuel tras encuesta de El Deber: “Ya va 7-0, recibimos la noticia con humildad”

El candidato a la presidencia de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, expresó este jueves su satisfacción por seguir manteniéndose en la preferencia electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, según una reciente encuesta de EL DEBER. “Quiero agradecer a todos los bolivianos. Ya va 7-0. Recibimos esta noticia con humildad, seguros de que lo que importa es nuestra causa, que es la guerra a la inflación y la escasez ¡en 100 días carajo!”, escribió el también empresario en sus redes sociales. Agregó que seguirá sumando adhesiones “al cambio imparable” hasta que el próximo 17 de agosto se “marque una inflexión definitiva en la historia boliviana”. El miércoles, el Grupo EL DEBER presentó los resultados de su segunda encuesta nacional, elaborada por la consultora Spie Consulting SRL. Según los datos de intención de voto recogidos entre el 5 y 10 de julio, Doria Medina lidera la preferencia electoral con 21,76%, seguido muy de cerca por Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con 20,70%; una diferencia que es menor al margen de error +/-2,2% de la encuesta.

Vocero del Pacto de Unidad arcista resta credibilidad a encuestas y acusa a Doria Medina y Tuto de pagar para favorecerse

El vocero del Pacto de Unidad afín al ala arcista del MAS-IPSP, Vidal Gómez, descalificó este jueves los resultados de la más reciente encuesta publicada en las pasadas horas que posiciona al empresario Samuel Doria Medina como el favorito rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Gómez aseguró que dichos resultados carecen de legitimidad y denunció que tanto el empresario como Jorge Tuto Quiroga supuestamente invierten «millonadas en su desesperación” para alterar los datos a su favor. “Queremos decirle al pueblo boliviano que, pese a las millonadas que ha invertido Samuel, para nosotros eso representa un fracaso del supuesto apoyo que dice tener. Estamos seguros de que, como siempre, las encuestas nos dan entre 10 y 15 puntos menos, y por lo tanto seguimos trabajando, pero también seguimos convocando a la unidad”, afirmó el dirigente. Gómez aseguró que el candidato del MAS-IPSP, Eduardo del Castillo, cuenta con el respaldo estructural de las bases del instrumento político, especialmente en las regiones rurales.

¿Empate en la cima?, caída de la izquierda y el fantasma del voto residual: cinco encuestas y ningún liderazgo claro

A treinta días de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, el panorama electoral boliviano sigue marcado por la indecisión y el estancamiento. Cinco encuestas difundidas por tres medios de comunicación del país —Unitel, Red Uno y El Deber— coinciden en al menos tres puntos clave: existe un empate técnico entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, el crecimiento del voto indeciso y la incapacidad de los principales candidatos para capitalizar el descontento ciudadano con el Movimiento al Socialismo (MAS). Lo cierto es que Doria Medina y Quiroga Ramírez mantienen una cerrada disputa desde la primera encuesta de la red Unitel, dada a conocer el 1 de junio, hasta la quinta revelada la pasada jornada por el periódico El Deber; los dos siguientes, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez tuvieron un comportamiento disímil, mientras el alcalde cochabambino subió de forma paulatina en la intención de voto, el presidente del Senado, que empezó muy cerca de los dos primeros, experimentó una acelerada caída e intercalaron posiciones.

Leonardo Loza admite posible victoria de la derecha y culpa al Gobierno por allanar su camino

Leonardo Loza, uno de los principales colaboradores del expresidente Evo Morales y alto dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, admitió este jueves que, de mantenerse el actual escenario político, el sector conservador ganará las elecciones generales del próximo 17 de agosto e inculpó al Gobierno de Luis Arce Catacora por supuestamente ser el promotor de abrir el camino al bloque conservador al haber generado un clima de incertidumbre que provocó la desmovilización del electorado popular. En la encuesta de intención de voto presentada el miércoles por el diario cruceño El Deber, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se ubica primero de cara a los comicios generales con 21,76%; le sigue de cerca Jorge Tuto Quiroga de Libre que tiene 20,7% y Manfred Reyes Villa de APB – Súmate, con el 10.1%. Sin embargo, en el lado del oficialismo y sus ramificaciones, Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular baja al cuarto sitial con el 8,26%. Una caída de manera sostenida que sufre el presidente del Senado.

Evo Morales a la Fiscalía: ¿Por qué le preocupa tanto una declaración en un ampliado?

Tras conocerse que existe un nuevo proceso contra Evo Morales por las declaraciones contra las elecciones, este jueves el líder de los cocaleros cuestionó la decisión de la Fiscalía a través de las redes sociales. “Me pregunto: ¿por qué le preocupa tanto una declaración en un ampliado?”, escribió Morales. El dirigente cocalero señala que suman 16 procesos en su contra y según su versión son más los que se gestaron en la gestión de Luis Arce que “en el periodo neoliberal”. El miércoles, Roger Mariaca, fiscal general del Estado informó sobre un nuevo proceso que fue iniciado contra Morales por las declaraciones que había vertido. El sábado, en el ampliado de evistas en Lauca Ñ, Morales desafió: “Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto, (…) si no estamos en la contienda no hay elecciones, no hay miedo, ahí van a ver”, manifestó. El 7 de julio, el TSE denunció una “escalada de ataques sistemáticos” en contra de las máximas autoridades electorales para “obstaculizar la organización y realización” de las Elecciones Generales.

Cochabamba: Juez del Cercado declina competencia en caso Ruth Nina y dispone remitir a Shinahota

El Juzgado Octavo de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia del Cercado de Cochabamba determinó declarar incompetente para conocer el proceso penal contra Ruth Nina, debido a sus declaraciones denunciadas por instigación a delinquir. En ese sentido, dispuso enviar el caso a Shinahota en el Trópico, puesto que es la región donde ocurrió el hecho investigado. El proceso contra Nina se abrió por sus declaraciones, mediante las cuales advirtió que el día de las elecciones se contarán muertos y no votos, en caso de que PAN-BOL y Evo Morales no participen de los comicios. Según el razonamiento del juzgado del Cercando, Nina incurrió en ese acto denunciado en la región de Lauca Eñe del Trópico de Cochabamba, por lo cual corresponde instaurar el proceso ante el juez de Shinahota. “(…) el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 8 del Cercado se declara INCOMPETENTE Y DECLINA EN RAZON DE MATERIA, para conocer Ia presente acción penal en contra Ruth Yolanda Nina Juchani”, dice la resolución.

Exportadores se declaran en emergencia por escasez de combustible y afirman que las operaciones cayeron hasta un 25%

El sector exportador boliviano se declaró en emergencia por la persistente escasez de combustible, particularmente diésel, que provocó una caída de hasta el 75% en su capacidad operativa. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) advirtió este jueves que las restricciones logísticas impactan de manera negativa en la economía y exige al Gobierno central medidas urgentes para revertir la situación, entre ellas la liberación de las exportaciones. En efecto, el sector exportador se manifestó en repetidas oportunidades sobre la necesidad de cambio del modelo económico. Tenemos muchas dificultades actualmente para mover carga. Hemos vuelto a las kilométricas filas por diésel, particularmente. En provincia es casi imposible conseguir diésel. El sector exportador solo está operando al 25% debido a las largas filas y la dificultad para conseguir el combustible”, lamentó el gerente general de la Caneb, Marcelo Holguín. “Esto representa una reducción drástica en la capacidad logística del país y limita severamente el ingreso de divisas”, alertó.

Gobierno anuncia que el 95% de la producción del campo Churumas se exportará hacia Argentina

El presidente Luis Arce realizó este jueves una inspección a Churumas, ubicado en el departamento de Tarija, y anunció que el 95% de la producción de ese campo se dirigirá a Argentina, reactivando la exportación hacía ese mercado. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que los pozos Churumas-X2 (CHU-X2) y Churumas-X3 Dirigido (CHU-X3D), actualmente ambos en operación, más el ingreso de la producción del pozo Churumas-4 Dirigido (CHU-4D), que está en perforación, aportarán más de 20 millones de pies cúbicos por día (MMpcd) de gas natural a la producción regular y sostenida del campo Churumas. “El Estado cuando corrige los errores, genera resultados. Hemos venido a ver la producción que ya se viene generando en este campo petrolero. Vamos a tener tres pozos petroleros operando”, manifestó. Señaló que gracias al trabajo de los ingenieros y trabajadores de la empresa YPFB Chaco se pudo concretar en seis meses el funcionamiento y conexión de los pozos de Churuma con los del campo San Alberto.

Estiman que dólar escaso y boliviano devaluado frenan el ingreso de contrabando hasta en un 50% en Bolivia

El contrabando que históricamente ha golpeado a la industria boliviana ha registrado una caída notable en el último año. De acuerdo con estimaciones de expertos y autoridades, factores como la escasez de divisas y la pérdida de competitividad de la moneda nacional han incidido directamente en la reducción del ingreso de mercancía ilegal, especialmente desde Argentina. La caída se calcula entre un 40 y un 50%. Fernando Romero Torrejón, economista, investigador y docente universitario, considera que esta tendencia responde a una combinación de factores estructurales. “Con la devaluación del boliviano y su pérdida de competitividad ante las demás monedas, y la escasez de divisas, hace que importar legalmente sea más costoso, pero también obviamente traer cosas de contrabando”, dijo a ANF. Romero subrayó que la caída ha sido especialmente notoria en productos provenientes de Argentina. “Yo estimo que el contrabando que llegaba de los países vecinos ha caído entre un 40 a 50%, principalmente el de Argentina hacia Bolivia”, indicó.

Se amplían las vacaciones escolares en 8 departamentos; Santa Cruz vuelve a clases este lunes 21 de julio

El ministro de Educación, Omar Veliz, confirmó este jueves que se amplían las vacaciones escolares en ocho departamentos, a excepción de Santa Cruz, que vuelve a labores escolares este lunes 21 de julio. “Las recomendaciones ameritan a ampliar las vacaciones escolares en los ocho departamentos y Santa Cruz retorna a clases bajo la modalidad a distancia en los municipios que están con brote de sarampión. En los otros, las clases son presenciales”, detalló. Veliz justificó que la decisión se asumió ante el incremento de casos de sarampión y por el ingreso de un frente frío. Santa Cruz cumplió tres semanas de vacaciones escolares mientras que el resto del país está en su segunda semana; sin embargo, con la ampliación también cumplirá tres de descanso de invierno. Agregó que se seguirán haciendo evaluaciones de manera permanente para tomar decisiones. Finalizó indicando que, con la ampliación del descanso, los padres tendrán más tiempo para llevar a sus hijos a los centros de salud para la vacunación contra el sarampión.

