Leonardo Loza admite posible victoria de la derecha y culpa al Gobierno por allanar su camino

El senador del ala evista responsabiliza al Ejecutivo de provocar la derrota del bloque progresista y generar incertidumbre sobre las elecciones del 17 de agosto; rechaza también las denuncias del oficialismo sobre la existencia de ‘zonas de riesgo’ en la región del Trópico.

eju.tv / Video: Wara TV

Leonardo Loza, uno de los principales colaboradores del expresidente Evo Morales y alto dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, admitió este jueves que, de mantenerse el actual escenario político, el sector conservador ganará las elecciones generales del próximo 17 de agosto e inculpó al Gobierno de Luis Arce Catacora por supuestamente ser el promotor de abrir el camino al bloque conservador al haber generado un clima de incertidumbre que provocó la desmovilización del electorado popular.

En la encuesta de intención de voto presentada el miércoles por el diario cruceño El Deber, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se ubica primero de cara a los comicios generales con 21,76%; le sigue de cerca Jorge Tuto Quiroga de Libre que tiene 20,7% y Manfred Reyes Villa de APB – Súmate, con el 10.1%. Sin embargo, en el lado del oficialismo y sus ramificaciones, Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular baja al cuarto sitial con el 8,26%. Una caída de manera sostenida que sufre el presidente del Senado.

Al respecto, el senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), si bien reconoció la probable victoria de unas de las opciones de la corriente conservadora en las presidenciales, dejó en claro que el ganador de los comicios no tendrá una mayoría absoluta que le permita erigirse en primera vuelta, sino más bien un porcentaje reducido, tal cual demuestran las encuestas de intención de voto que se dieron a conocer hasta la fecha.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Eduardo del Castillo, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Eva Copa. Foto Infobae

“Claro, la derecha sabe que va a ganar las elecciones a este paso. El gobierno allanó un camino expedito para la derecha boliviana en nuestro país”, declaró, aunque subrayó después que ninguno de los candidatos conservadores ‘pasarán del 20 por ciento’ de los votos; sin embargo, pese a ello, sostuvo que “los primeros beneficiados el 17 de agosto, por culpa del gobierno que supuestamente representa al movimiento indígena, serán los de la derecha”.

Empero, pese a los bajos números que cree que se registrarán en la votación, estimó que la tendencia será irreversible, porque los partidos que representan al bloque popular no tendrán la posibilidad de mejorar el escaso apoyo electoral que tienen; además, desestimó cualquier posibilidad de unificar fuerzas con el oficialismo en las urnas. “Los del gobierno nos han hablado de juntarse para las elecciones. Ni juntándose no pasan ni el 15 por ciento. La derecha va a ganar a este paso”, sentenció el asambleísta del ala evista.

Andrónico Rodríguez es el único de los candidatos del bloque popular que sobrepasa el 3%. Foto: Unitel

Asimismo, el senador rechazó las alertas lanzadas por el Gobierno sobre supuestas ‘zonas de riesgo’ electoral en regiones como el Trópico de Cochabamba, el norte de Potosí o el este de Santa Cruz. Según el Ejecutivo, esas zonas representarían un peligro para el ingreso de ánforas y la organización del proceso electoral, pero Loza desestimó esas advertencias y denunció que esa es una estrategia de distracción de la actual gestión para tratar de tapar la mala gestión económica o los supuestos hechos de corrupción.

“¿Quién tiene que dar certidumbre a las elecciones generales en este país? ¿Quién tiene que dar viabilidad, seguridad, si es que se entiende así, a estas elecciones generales? No es el productor de la región del trópico de Cochabamba o el hermano comunario de Llallagua o del norte de Potosí. El que tiene que dar certidumbre, seguridad a las elecciones generales es el gobierno. No podemos confundir, no podemos engañar al pueblo boliviano con este tipo de circunstancias o declaraciones que vienen del gobierno”, enfatizó.

El senador Leonardo Loza. Foto: captura de pantalla

El asambleísta afín a Morales puntualizó que su sector no se opone a la realización de elecciones en su territorio y recordó que históricamente los comunarios de la región del trópico han participado de forma activa en todos los procesos democráticos. “En cada una de las elecciones, a lo que tengo uso de razón, siempre nosotros hemos participado. Yo cuantas veces he sido jurado, hemos asistido. No vamos a caer en la provocación del gobierno, o que venga a decirnos (que) el trópico no quiere elecciones, quieren quemar ánforas”, alegó.

Asimismo, negó que exista algún tipo de acercamiento con el alcalde cruceño Johnny Fernández o con la alianza Frente Popular (FP), pese a versiones que circulan sobre una posible alianza poco antes del 13 de agosto. También descartó vínculos con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa. “No hemos tenido ningún acercamiento. Mientras no haya algo oficial, para nosotros no hay ningún acuerdo”, finalizó.