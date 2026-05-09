La Paz: Se levantan los bloqueos en Caranavi, se firma un acuerdo de 10 puntos

El encuentro contó con la participación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Administradora Boliviana de Caminos (ABC), YPFB y dirigentes de la Federación del Norte Amazónico, organizaciones de interculturales, transporte y sectores gremiales.

Entre los principales acuerdos más importantes, se determinó habilitar una oficina de YPFB en Caranavi para la recepción de trámites de resarcimiento a motorizados desde el 11 de mayo, además de garantizar la atención las 24 horas en la estación de servicio de YPFB de ese municipio.

Así también, el Gobierno informó que se implementará un plan de emergencia para el mantenimiento de los tramos carreteros Santa Bárbara–Caranavi–Quiquibey, además de impulsar trabajos de conservación vial en rutas estratégicas del Norte Amazónico.

Como resultado de los acuerdos logrados, las organizaciones sociales determinaron el levantamiento de las medidas de presión y el desbloqueo inmediato, estableciendo además una agenda de trabajo para dar continuidad a las demandas planteadas, señala una nota de prensa.

Autoridades del Gobierno firmaron un acuerdo de 10 puntos con los representantes de la Federación de Transporte Unificado del Norte Amazónico, la Federación Agropecuaria Provincial de Comunidades Interculturales de Caranavi, Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi, Federación Provincial de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Artesanos y Vivanderos de Caranaví, para atender demandas relacionadas con combustible, infraestructura vial y gestión institucional. Tras la firma, se determinó el levantamiento inmediato de los bloqueos.

Los acuerdos establecidos son los siguientes:

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1. Se validan los procesos de resarcimiento por daños, con apertura de una oficina en la estación de YPFB en Caranavi desde el 11 de mayo de 2026 para recepción de carpetas y evaluación de maquinaria agraria.

2. El Gobierno garantiza la calidad del combustible en todo el país, asegurando el control en toda la cadena de distribución.

3. Se instalará un equipo de verificación calibrado en la estación de Caranavi, en coordinación con la ANH y organizaciones sociales.

4. Se mantiene vigente la normativa de cupos de combustible, incluyendo la autorización de hasta 30 litros diarios.

5. La estación de servicio de Caranavi funcionará 24 horas, con restricción de carga de bidones hasta las 22:00 y abastecimiento continuo para vehículos autorizados.

6. Se realizará el cambio gradual de funcionarios de YPFB en la estación de Caranavi hasta el 15 de mayo de 2026.

7. Se ejecutará un plan de emergencia vial para los Yungas con financiamiento de CAF y FONPLATA por 125 millones de dólares, incluyendo la intervención del tramo Santa Bárbara–Caranavi–Quiquibey en dos fases.

8. Se incorporará maquinaria pesada para mantenimiento de los tramos Santa Bárbara–Caranavi, Caranavi–Quiquibey, Caranavi–Guanay y Guanay–Mapiri hasta la firma de nuevos contratos.

9. Se conformará una agenda de trabajo permanente entre los sectores sociales y la Presidencia de la ABC para el seguimiento de demandas.

10. Se programó una reunión para el 21 de mayo para tratar temas de salud, producción, reactivación de programas y redes camineras.