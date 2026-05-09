Bloqueos afectan tránsito, abastecimiento y generan especulación en los precios de la canasta familiar

Los interculturales de los Yungas cumplen 13 días de bloqueo en la carretera que conecta Caranavi con Coroico, obligando a los viajeros a caminar varios kilómetros, incluso bajo condiciones climáticas adversas, para poder continuar su trayecto.

Diversos sectores sociales mantienen 17 puntos de bloqueos en el norte de La Paz, afectando gravemente a transportistas, turistas, la distribución de alimentos y especulación en los precios de la canasta familiar.

Los interculturales de los Yungas cumplen 13 días de bloqueo en la carretera que conecta Caranavi con Coroico, obligando a los viajeros a caminar varios kilómetros, incluso bajo condiciones climáticas adversas, para poder continuar su trayecto. La medida de presión comenzó el lunes 27 de abril con demandas de mantenimiento de carreteras y garantía de la calidad del combustible, y posteriormente se amplió a la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras.

El comandante Regional de la Policía de El Alto, coronel Fernando Rojas, informó que en el altiplano del departamento se registran más de 20 puntos de bloqueo que impiden los viajes hacia el interior, incluyendo rutas hacia Copacabana, Desaguadero y otras localidades.

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Entre los sectores afectados se encuentran la carretera a Laja (kilómetro 7) y Tiawanaku; la carretera a Copacabana en Achacachi, Santa Ana, San Roque, cruce Peñas, Batallas, el peaje y la tranca de Corapata; así como Achica Arriba y Villa Remedios, en los accesos hacia La Paz y Oruro. Las autoridades coordinan con redes sociales del comando policial para mantener informada a la población sobre la situación de transitabilidad.

En la ciudad de La Paz, los bloqueos generan especulación en los mercados, con aumentos de hasta 3 bolivianos en verduras y hortalizas, así como incrementos en carne y otros productos de primera necesidad debido a la dificultad de transporte desde los centros de producción. En Guanay, la papa pasó de Bs 80 a Bs 180, mientras que tomate, cebolla y zanahoria escasean, afectando directamente a las familias y al abastecimiento regional.

Videos que circulan en redes sociales muestra a la población de guanay desesperada en busca de provisiones ante el desabastecimiento, mientas que los comerciantes incrementaron los precios de los productos de primera necesidad.

Al menos 150 ciudadanos venezolanos quedaron retenidos en la terminal de Oruro mientras regresaban de Chile a Venezuela. Además, cerca de 300 peruanos, principalmente escolares de Cusco, Arequipa y Puno, se encuentran afectados por los bloqueos en rutas de La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni. Los consulados respectivos gestionan alojamiento y alimentación para los afectados, mientras la población demanda soluciones inmediatas.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reiteró el llamado al diálogo con los sectores movilizados, para garantizar la transitabilidad, el normal abastecimiento y evitar incrementos injustificados de precios en los productos de consumo básico, enfatizando que las medidas de presión no deben afectar el bienestar de la población.