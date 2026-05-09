Bloqueos golpean al turismo: Gobierno advierte pérdidas de hasta Bs 20 millones por día

Señala también que mantiene una estrecha coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Gobierno para atender la situación de los turistas extranjeros y nacionales varados.

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Los bloqueos instalados en diferentes lugares del país comienzan a generar un impacto económico en Bolivia, en especial en el sector turístico, donde el Gobierno advirtió este sábado por la noche las pérdidas de hasta 20 millones de bolivianos por día debido a la paralización de carreteras y la afectación a visitantes nacionales y extranjeros.

«El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía expresa su alerta ante los bloqueos en el país. Los esfuerzos por posicionar a Bolivia en el mundo como un destino turístico de clase mundial se ven seriamente afectados proyectando desconfianza entre los visitantes internacionales. Se calculan pérdidas de hasta 20 millones de bolivianos por día. Los bloqueos causan afectaciones directas en diferentes destinos donde miles de familias dependen principalmente de esta actividad, especialmente en zonas rurales», señala un comunicado de la cartera de Estado.

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Señala también que mantiene una estrecha coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Gobierno para atender la situación de los turistas extranjeros y nacionales varados. Se han realizado acciones de apoyo a varios grupos y se continúan los esfuerzos para facilitar su salida. «La seguridad de estos visitantes se encuentra en riesgo debido a los bloqueos».

El comunicado se da luego que en pasadas horas se informó que hay decenas de viajeros retenidos en distintas regiones del país. En Oruro, al menos 150 ciudadanos venezolanos quedaron varados en la terminal terrestre mientras retornaban desde Chile hacia Venezuela. A ello se suman cerca de 300 ciudadanos peruanos, en su mayoría estudiantes provenientes de Cusco, Arequipa y Puno, afectados por los bloqueos registrados en rutas de La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni, en Potosí.

Los consulados de ambos países realizan gestiones para brindar alojamiento y alimentación a los afectados, mientras crece la demanda de soluciones inmediatas para restablecer la transitabilidad y garantizar condiciones seguras de viaje.

Hace días, representantes del sector turístico advirtieron que los conflictos deterioran la imagen internacional del país y provocan cancelaciones de reservas y paquetes turísticos.