Evo Morales a la Fiscalía: ¿Por qué le preocupa tanto una declaración en un ampliado?

Tras conocerse que existe un nuevo proceso contra Evo Morales por las declaraciones contra las elecciones, este jueves el líder de los cocaleros cuestionó la decisión de la Fiscalía a través de las redes sociales.

“Me pregunto: ¿por qué le preocupa tanto una declaración en un ampliado?”, escribió Morales.

El dirigente cocalero señala que suman 16 procesos en su contra y según su versión son más los que se gestaron en la gestión de Luis Arce que “en el periodo neoliberal”.

El miércoles, Roger Mariaca, fiscal general del Estado informó sobre un nuevo proceso que fue iniciado contra Morales por las declaraciones que había vertido.

El sábado, en el ampliado de evistas en Lauca Ñ, Morales desafió la realización de los comicios el 17 de agosto.

“Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto, (…) si no estamos en la contienda no hay elecciones, no hay miedo, ahí van a ver”, manifestó Morales.

El 7 de julio, el TSE denunció una “escalada de ataques sistemáticos” en contra de las máximas autoridades electorales para “obstaculizar la organización y realización” de las Elecciones Generales, previstas para el 17 de agosto.

“El TSE alerta a la ciudadanía boliviana y a la comunidad internacional sobre una preocupante escalada de ataques sistemáticos y deliberadamente planificados”, señala un comunicado difundido por el organismo electoral.

El documento señala que los ataques son “promovidos por ciertos actores políticos y sociales que buscan desacreditar, deslegitimar y amedrentar a esta institución y a sus máximas autoridades, con el propósito de obstaculizar la organización y realización de las Elecciones Generales de 2025”.

“Consisten en acusaciones infundadas, campañas de desinformación mediática y amenazas veladas contra la integridad de los vocales del TSE, con la intención de debilitar la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático”, señala el documento.