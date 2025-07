¿Empate en la cima?, caída de la izquierda y el fantasma del voto residual: cinco encuestas y ningún liderazgo claro

Los estudios de opinión de Unitel, Red Uno y El Deber muestran un escenario sin favoritos, con un alto porcentaje de votos indecisos y candidatos que no logran despegar.

Los resultados de la última encuesta de El Deber

A treinta días de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, el panorama electoral boliviano sigue marcado por la indecisión y el estancamiento. Cinco encuestas difundidas por tres medios de comunicación del país —Unitel, Red Uno y El Deber— coinciden en al menos tres puntos clave: existe un empate técnico entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, el crecimiento del voto indeciso y la incapacidad de los principales candidatos para capitalizar el descontento ciudadano con el Movimiento al Socialismo (MAS).

Lo cierto es que Doria Medina y Quiroga Ramírez mantienen una cerrada disputa desde la primera encuesta de la red Unitel, dada a conocer el 1 de junio, hasta la quinta revelada la pasada jornada por el periódico El Deber; los dos siguientes, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez tuvieron un comportamiento disímil, mientras el alcalde cochabambino subió de forma paulatina en la intención de voto, el presidente del Senado, que empezó muy cerca de los dos primeros, experimentó una acelerada caída e intercalaron posiciones. Reyes Villa pasó de cuarto a tercero y Rodríguez a la inversa.

Resultados de la anterior encuesta del periódico cruceño.

La encuesta más reciente, publicada el miércoles por el diario mayor de Santa Cruz, ratifica una disputa palmo a palmo entre Samuel (21,76%) y Tuto (20,70%), con una diferencia estadísticamente insignificante. Detrás de ellos se ubican Manfred Reyes Villa (10,01%) y Andrónico Rodríguez (8,26%), seguidos por otros postulantes con menores niveles de respaldo. Sin embargo, el dato más preocupante es que un 23,8% de los votantes se declara indeciso o manifiesta su intención de votar blanco o nulo, lo que supera el respaldo de cualquiera de los candidatos.

Este comportamiento es recurrente y sostenido. La red Unitel, en sus encuestas del 1 de junio y del 13 de julio, también mostró un estancamiento en la intención de voto: Doria Medina osciló entre 19,1% y 18,7%; Tuto Quiroga entre 18,4% y 18,1%; y Andrónico Rodríguez descendió de 14,2% a 11,8%. En paralelo, el porcentaje de blancos, nulos e indecisos escaló del 17% al 31,9% en poco más de un mes, un salto que refleja la creciente frustración y apatía del electorado que certifican estas cifras.

Los porcentajes de la segunda encuesta de la red Unitel.

En la encuesta de Red Uno del 29 de junio, el patrón se repite: Samuel (19,6%) lidera por un margen mayor sobre Tuto (16,6%), pero no llega a ser lo suficientemente amplio como para asegurarle una victoria incontrastable en los comicios de agosto venidero con Andrónico (13,7%) y Manfred (8,8%) en los siguientes puestos. Los indecisos, blancos y nulos también alcanzan un preocupante 27,9%. Este voto residual sobrepasa en más de ocho puntos al mejor ubicado en la preferencia electoral.

El abogado Otto Ritter considera que los números confirman una crisis de representación, porque Doria Medina y Quiroga no logran convencer plenamente a los electores. Según su análisis, la ciudadanía está cansada de los mismos discursos y no encuentra una alternativa clara. Y va más allá en su examen sobre la falta de apego de las propuestas, ya que manifiesta que el escenario sería distinto si Jaime Dunn no hubiese sido inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Dunn tiene ideas claras, los demás tienen dudas. Si él estuviera en carrera, hoy probablemente estaría por encima de los dos”, refiere.

Los datos que arroja la encuesta de Red Uno.

Posición similar a la del experto internacional Jaime Durán Barba, quien resalta el empate técnico que hay entre los dos primeros y la desconexión de ambos con ese 25% a 30% de votantes que rechaza a los candidatos. Para el analista, ese alto porcentaje refleja un hastío generalizado hacia la clase política tradicional, que no conecta con las necesidades de las personas. Además, que la inhabilitación de Dunn, quien encarnaba aire renovador, parece haber aumentado este vacío de alternativas para los desencantados.

Otros analistas, como Nadia Beller, coinciden en que no hay una figura que aglutine el voto de la oposición o de la izquierda, porque las propuestas no van en coincidencia con los reclamos más urgentes de la población y que tienen que ver esencialmente con temas económicos. “El tema electoral no tiene la relevancia que tuvo en anteriores comicios. La población ahora, más que hablar sobre candidatos, pone su atención en la crisis, la falta de combustible y la inflación”, advirtió.

Unitel lanzó la primera encuesta verificada por el TSE.

Empero, existe una coincidencia en los diferentes análisis de los expertos, la dispersión del voto y la debilidad de los candidatos anticipan una elección reñida, pero sin un claro ganador con capacidad de arrastre legislativo. Si bien todo apunta a que la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) será dominada por dos bloques: el de Samuel y el de Tuto, ninguno logrará la mayoría absoluta, aunque sí bancadas con una representación importante que les permita sostener la gobernabilidad durante los próximos cinco años.

Pese al aparente congelamiento del electorado, tampoco se debe descartar un cambio en la dinámica política en las próximas semanas, habida cuenta que este viernes 18 de julio inicia la fase de la propaganda electoral; a ello se suma, la siempre presente posibilidad de una alianza de último momento en el bloque popular y la declinación de algunas candidaturas desfavorecidas por la preferencia de la ciudadanía. En un país donde el voto es obligatorio, pero el descontento es creciente, el desafío no es solo ganar, sino convencer. Y por ahora, ninguno lo ha logrado.