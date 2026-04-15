«Por oficiosos» se cometieron errores en San Ignacio de Velasco, admite el vocal Manfredo Bravo

El vocal del Tribunal Electoral Departamental descartó repetir la elección municipal, como demandan en San Ignacio de Velasco.

Por Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo

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El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, admitió que, por ‘oficiosos’ se cometieron errores en los comicios subnacionales, en San Ignacio de Velasco. Sin embargo, descarta que se celebren nuevas elecciones municipales, tal como demanda la población de ese municipio.

Entre los errores observados en San Ignacio de Velasco durante los comicios del pasado 22 de marzo está: el error de envío de papeletas electorales correspondientes a otra provincia, la habilitación y posterior inhabilitación sobre el filo de la votación de un candidato de Libre, además de la cancelación de siglas políticas.

En cuanto al envío de papeletas electorales de otra provincia hasta Velasco, el mismo presidente del TED sostuvo que se trató de un error que se investiga y se castigará a los responsables. Pero que se detectó tarde, lo que no permitió una reacción inmediata, aseveró Bravo.

«(…) el problema de San Ignacio, que hubo ese ‘problemón’, fue que si nos hubieran avisado a tiempo, póngale a las nueve de la mañana (09:00), podríamos mandar un helicóptero para reponer esas papeletas, traérnoslas. Pero recién nos reportaron a la una de la tarde (13:00). O sea, ya era imposible prácticamente subsanar, por eso se tomó la decisión de que se repita la votación en las mesas donde había habido problemas», sostuvo Bravo, en el programa Yo Elijo, de EL DEBER.

En cuanto a las siglas políticas ASIP y SOL, Bravo, remarcó que éstas fueron notificados con la cancelación después de haber impreso las papeletas electorales; lo que no permitió sacarlos antes de que estas papeletas lleguen a manos de los ciudadanos.

Ahora bien, en cuanto al caso de Cristian Méndez, y su candidato sustituto, Selim Justiniano, Bravo admitió que se trató de un ‘error por oficiosos’.

«A Cristian Méndez se le dijo que hasta el 5 de febrero era la fecha para las sustituciones por inhabilitación a causa del requisito. Pero Cristian había apelado y dijo que no, que tenía todo bien; sin embargo, allá ratificaron la inhabilitación y la ratificaron. Creo que el 15, 16 de marzo y ahí recién él ingresa a su candidato sustituto y nosotros de oficiosos, porque a veces uno comete esos errores de oficiosos mandamos la nota al Tribunal Supremo Electoral para que nos habilite sistema», explicó Bravo.

Aclaró que el TED no maneja el sistema de habilitación, pero «nosotros lo habilitamos y explicamos por qué, y allá (en el TSE) autorizan la habilitación, se habilita Selim Justiniano. Fue así que éste estuvo habilitado dos días, pero el último día, el 21 de marzo, creo que a las 10 de la mañana, nos enteramos nosotros porque alguien nos dice que lo habían inhabilitado; nosotros nos enteramos que lo inhabilitaron con un argumento que sí es válido y es legal, que el término de habilitación para sustitución de candidatos por incumplimiento de requisitos, venció el 5 de febrero», detalló.

Pese a ello, Bravo ratificó que no se puede convocar a nuevas elecciones. «¿Con qué plata vamos a convocar? para eso se necesita tramitar una ley corta en el parlamento para que suponga que se destinen los recursos para hacer una nueva elección entonces no es tan fácil como ellos creen», aseveró.