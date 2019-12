Hugo Dellien: «En este año di un salto de calidad muy importante en mi carrera»

El Tigre cerró el año en el puesto 75 en el ranking ATP. Apunta al 50. Jugó con los mejores del mundo en la temporada. Ganó dos Challenger (Santiago y Milán)

Se acaba el año. Es el tiempo de los balances, de admitir errores, de rescatar lo positivo de la temporada y planificar la próxima. Hugo Dellien se adelantó al plan que elaboró junto a su equipo de trabajo para afrontar el 2020. El mejor tenista del país no da pausas, está entrenando duro, más allá de haber tenido un 2019 maratónico, pero muy positivo porque jugó tres de los cuatro Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Además, participó de treinta torneos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) de los que ganó dos Challenger: Santiago y Milán.

Lo bueno que no se queda ahí la gran campaña del tenista beniano. Esta temporada enfrentó a los mejores del mundo como ocurrió con el japonés Kei Nishikori (Master de Madrid), el alemán Alexander Zverev (Abierto de Génova), el griego Stéfanos Tsitsipas (Abierto de Francia) y el ruso Daniil Medvédev (US Open). Todos de élite, con gran trayectoria y a los que estuvo cerca de ganarle como sucedió ante el flaco Medvédev en el Abierto de Estados Unidos.

Confiesa que ha crecido bastante en este año y admite que le falta sostener su juego y fortalecerse mentalmente para mantener regularidad. Su meta fue terminar el año entre los mejores 50. No pudo, pese al esfuerzo, pero cerró en el 75, puesto que le dará la oportunidad de volver a estar en las grandes ligas. DIEZ conversó con el Tigre de Moxos.

¿Qué te deja el 2019 en el balance de lo que ha sido tu carrera deportiva?

Sin duda, ha sido el mejor año de mi carrera. Estuve compitiendo a alto nivel y en torneos importantes. Pude demostrar un nivel bueno en lo físico, en lo mental y en lo tenístico. En otras palabras, di un salto de calidad muy importante. Además, me di cuenta de muchas cosas positivas como el que estamos por el camino correcto y que el nivel tenístico y físico está a la altura de los mejores del mundo.

¿Qué te falta para mostrarte más sólido?

En la parte mental aún me falta dar un pasito más adelante. Es una de las cosas importantes que debo seguir escalando. Tengo que estar más consistente en toda la temporada; es decir, jugar a un mismo nivel la mayor cantidad de torneos en el año. Esto será muy importante para encarar el próximo año.

Salvo a Nadal, Djokovic y Federer, enfrentaste este año a los mejores. Estamos Hablando de Nishikori, Zverev, Medvédev y Tsitsipas. ¿Esto te sirvió para medir tu nivel?

Sí y me ha ayudado para darme cuenta de cómo se juega en un circuito donde se muestra un alto nivel. Conocí cómo compiten dentro de la cancha y la intensidad que despliegan. Ahí uno se da cuenta con uno o dos partidos contra ellos. A medida que los fui enfrentando me fui sintiendo cada vez mejor y tuve más oportunidades de crecer. En otras palabras, estando ahí comprendí sobre las cosas que debo mejorar para poder superar mi nivel.

¿Qué tan importante es lo mental cuando enfrentas a rival que son de jerarquía?

Es vital porque si mantenés durante todo el año un rendimiento regular se puede tener más chance de ganar cosas importantes. Este año admito que tuve muchos altibajos en torneos muy buenos y en los de menos jerarquía. Por eso, si tengo una performance más alta de lo que tuve este 2019 estoy seguro que puedo dar un salto de calidad.

¿Ese salto de calidad lo vamos a ver el próximo año o tu objetivo es ir paso a paso?

Justamente hace unos días estuve hablando sobre el tema con mi entrenador y mi equipo de trabajo. De ahí es que no nos hemos planteado objetivos cortos sino a largo plazo. Ahora, si nuestro plan de trabajo origina que ganemos cosas importantes a corto plazo mucho mejor, pero que tenga un respaldo. Un ejemplo, mi meta es clasificar entre los mejores 50 del mundo. Vamos a trabajar sobre ello, pero no para este 2020. Iremos paso a paso, no poniéndonos un plazo de tiempo.

¿Sin presiones?

Será vital porque mi preparación será sin la presión del tiempo. La idea es ir con calma para mejorar día a día. Desde luego que ojalá que el 2020 lo pueda conseguir, pero veremos. Trataré de hacer todo lo mejor para llegar a esa meta trazada.

¿Cómo está tu relación con Alejandro Fabri, que es tu entrenador?

Estoy contento con su trabajo.

¿Qué te ha parecido la experiencia de jugar por primera en una cancha dura como el US Open y sobre césped en Wimbledon?

Pensé que me iba a costar mucho más. Me sentí bastante bien. Lo mismo fue en el US Open y en la Copa Davis que fue donde ganamos en cancha dura. Algo similar pasó en los últimos torneos que jugué porque son canchas parecidas y me sorprendió el hecho de sentirme bastante bien. En césped llegué sobre la hora a Wimbledon y no pude prepararme convenientemente. Pero aun así no me sentí incómodo. Falta, obviamente, pero me adapté bastante rápido al cambio de superficie.

Ahora que tenés definido tu calendario de competencia hasta marzo, ¿será tu primera vez en el Abierto de Australia?

Sí, la primera vez. Clasifiqué dos veces, pero en una oportunidad me lesioné de la muñeca y por eso no pude participar. El año pasado no se dieron los tiempos porque me casé en diciembre y tampoco tuve tiempo para entrenar de la mejor manera y competir bien.

¿Cómo vas a llegar a este torneo con tu preparación?

Llevo casi seis semanas de pretemporada. Antes de ir a Australia jugaré un torneo en Auckland, en Nueva Zelanda. Considero que voy a llegar bien preparado; ojalá podamos llegar diez puntos. La preparación y las condiciones están dadas para que nos preparemos de la mejor manera.

¿Cómo hacés para soportar el trajín y estar alejado de tu familia y de tu país tanto tiempo en una temporada?

Sí, es duro, pero es un sacrificio que vengo haciendo desde hace aproximadamente 15 años. Esto es así. Hace bastante tiempo que hago las mismas cosas durante el año, pero mi vida siempre fue así. Uno se va acostumbrando cuando está metido en el circuito y entrenando constantemente.

El ambiente y los torneos de alta competencia te absorben el tiempo y el pensamiento. Solo tenés tiempo para pensar en el torneo y muy poco para extrañar a la familia. Se hace una costumbre. Es difícil entenderlo, pero pienso que si uno se pone a extrañar a la familia no se puede estar en un cien por ciento. Admito que el tenis me volvió un poco frío para llamarlo así, aunque me considero una persona que amo mi tierra, mi país y desde luego a mi familia.

¿Perjudica extrañar?

El tenis es por ahora lo más importante de mi carrera. Si no me pongo a trabajar como debe ser seguro que la puedo pasar muy mal y no podré disfrutar de la oportunidad que tengo de cumplir mis sueños y de un objetivo que tengo en la profesión que elegí para mi vida.

¿Qué te parece que el español Rafael Nadal termine la temporada como número uno del mundo y desbanque al serbio Novak Djokovic?

Está bueno porque hay mucha competencia entre ellos. Siempre están ahí. Lo sumo entre los grandes a Federer (Roger). Los tres están un escalón más arriba que el resto. Lo demuestran en los torneos grandes. Se lo merecen. El ranking no miente. Ojalá los tengamos por mucho tiempo más. Le hace bien al tenis y a la gente que lo disfruta.

Otra gran novedad ha sido que el griego Tsitsipas gane la Copa de Maestros y, además, es un tenista al que enfrentaste esta temporada en Roland Garros y al que le ganaste un set.

No me sorprendió que lo gane porque es un tenista competitivo al igual que los otros que jugaron ese torneo. Tienen un nivel muy parejo y por eso ganan partidos y títulos por mínimos detalles. El que esté más fino en esa semana de competencia es el que termina ganando. Eso pasó con Tistsipas, que tuvo una semana perfecta.

Hablemos de la Copa Davis en la que Bolivia enfrentará en casa a República Dominicana en marzo del próximo año en los play off del grupo Mundial 1. Uno de tus compañeros de equipos es Federico Zeballos al que le está yendo bien en torneos de ITF. ¿Hay chances de seguir escalando y llegar a la élite del tenis?

Estamos bien anímicamente y también en nuestro juego. Federico (Zeballos), Boris (Arias) y los otros chicos han hecho una buena temporada. Tenemos buen equipo y lo positivo es que todos somos amigos. Hay buen ambiente. Ojalá podamos estar en esa serie para dar todo lo mejor.

Dejemos el tenis un rato. ¿Cómo recibiste la elección de Jeanine Áñez como nueva presidenta de Bolivia y que es coterránea tuya?

Es muy loco que una beniana sea presidenta del país. Solo puedo decir que le deseo muchas bendiciones y sabiduría en la responsabilidad que tiene para manejar el país, sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando. Como se lo deseo a ella también a sus colaboradores. Ojalá que podamos tener un país democrático, pacífico y que tengamos días mejores.

¿La conocías?

Sí, pero mis padres son más amigos de ella. Este año promovió un reconocimiento que me hicieron en Trinidad.

¿Dónde pasarás las fiestas de fin de año?

Navidad estaré en Paraguay con la familia de mi esposa y Año Nuevo, en Buenos Aires.

¿Para cuándo el debut como papá?

(Se ríe), pronto tendrán novedades al respecto.

CON EL ARGENTINO ALEJANDRO FABRI, SU ENTRENADOR. Trabaja con su actual DT desde hace dos años. Ha sido fundamental en el crecimiento que ha tenido Hugo en esta temporada. El tenista nacional está conforme con el equipo de trabajo que cuenta. Foto: Prensa Hugo Dellien