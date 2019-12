Integrante de las FARC es llevado a Chonchocoro

sábado, 07 de diciembre de 2019 · 01:45

Fuente: paginasiete.bo

Marcelo Blanco / La Paz

Facundo Morales Schoenfeld, alias Comandante Camilo, miembro de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), fue trasladado del penal de Palmasola (Santa Cruz) al recinto penitenciario de Chonchocoro (La Paz). La razón del traslado es precautelar su seguridad personal, según un comunicado de Régimen Penitenciario.

“Se realiza el traslado del referido privado de libertad al Recinto Penitenciario de Máxima Seguridad “San Pedro de Chonchocoro” del departamento de La Paz, en mérito de resolución del consejo penitenciario del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, Palmasola, por motivos de seguridad, considerando que su vida y seguridad personal se encontrarían en riesgo inminente”, indicó el comunicado emitido por Régimen Penitenciario.

En horas de la tarde, el avión que trasladó a Morales arribó al aeropuerto de El Alto. Posteriormente, fue conducido al penal de Chonchocoro, donde le hicieron la respectiva revisión médica para pasarlo a su celda.

El 1 de diciembre, el juzgado tercero de Instrucción Penal de Montero determinó dar detención preventiva a Morales en Palmasola. Se lo investiga por los delitos de homicidio y asociación delictuosa. La cautelar se hizo en el Hospital Universitario Japonés de Santa Cruz, por el estado de salud del imputado.

En su audiencia, Morales, en silla de ruedas, aseguró que sus ocupaciones fueron de formación política y no militar. “Yo siempre fui ideólogo y siempre fui formador político. A pesar de mi experiencia en la guerra, no ha sido mi mayor voluntad ser instructor militar”, manifestó el Comandante Camilo.

El 2 de diciembre, el Comandante Camilo, en una entrevista con el diario El Deber, dijo que estuvo tres días en la lucha en el Puente de la Amistad de Montero y en al menos dos guerras. “Yo estuve en el puente. Lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente, porque, en primer lugar, quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, (sino) porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, sino víctima”, acotó.

El 19 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que las pericias hechas a Morales y otros cuatro aprehendidos dieron positivo en las pruebas de disparo de armas de fuego en los conflictos en Montero y Yapacaní.

De acuerdo a la información del Ministerio Público, Morales es un mando medio de la FARC, tiene nacionalidad argentina y desapareció en 2017, en medio del proceso de paz entre la guerrilla y el Estado. En fecha 30 de octubre, participó en los hechos de violencia en Puente de la Amistad y en el barrio de Cofadena de Montero, donde dos perdieron la vida.

