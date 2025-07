Samuel asegura que su “broma” en Sucre fue malinterpretada: “Soy muy respetuoso con la prensa”

El político explicó que la broma iba dirigida a Felipe Carvajal, su candidato a primer senador por Chuquisaca y no a los medios presentes.

El candidato presidencial por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, salió hoy al paso de las críticas generadas por una declaración realizada durante su visita a Sucre. El político y empresario afirmó que solo fue una broma que iba dirigida a un miembro de su equipo y no una expresión de molestia hacia los periodistas que lo entrevistaban en ese momento.

“Yo estuve en Sucre y el jefe de campaña de Sucre me puso cinco actividades en la mañana, a veces piensan que los candidatos nos teletransportamos… Entonces, a mí no me gusta llegar tarde. Salía y tenía que ir a la segunda actividad recién y estaba apurado y me hicieron varias preguntas. Hice una broma… parece que no se entendió así… yo soy muy respetuoso con la prensa”, declaró Doria Medina en entrevista con Poder, Medios y Miedos.

La polémica se originó tras un video donde el candidato dice “llegaré si no me joden tanto”, expresión que fue interpretada como un gesto de incomodidad hacia los reporteros.

Las asociaciones de periodistas emitieron un comunicado conjunto exigiendo una relación “respetuosa y transparente” con la prensa. “No somos relacionadores públicos de nadie”, añadió el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Marcos Curi.

Doria Medina insistió en que no ha tenido incidentes con periodistas y que sus palabras fueron sacadas de contexto en plena campaña electoral. “Respeto a la prensa y siempre lo voy a hacer”, afirmó. También explicó que la broma iba dirigida a Felipe Carvajal, su candidato a primer senador por Chuquisaca y no a los medios presentes.