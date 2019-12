La Suprema Corte de Justicia de México dice que los insultos a AMLO son a todo el pueblo

viernes, 27 de diciembre de 2019 · 17:42

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Zaldívar dijo mediante sus redes sociales que por los insultos que fueron expresados por el expresidente boliviano, Jorge «Tuto» Quiroga en contra del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora el pueblo de ese país debe estar unido.

“Respetando la independencia judicial y la división de poderes, cuando se ataca e insulta al Jefe del Estado Mexicano, todas y todos los mexicanos debemos estar unidos. Hacia el exterior no hay división que valga. Mi solidaridad personal con el presidente López Obrador”, dijo en su primera publicación Zaldívar.

El pasado jueves, Quiroga se refirió al presidente mexicano como “cínico, sin vergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque confundió nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía, que no venga a matonear a la segunda presidenta de Bolivia (Jeanine Añez)».

Zaldívar agregó “mi opinión, a título personal, sería la misma ante un acto similar de falta de protocolo y cuidado hacia cualquiera de los Poderes del Estado Mexicano. Hago votos porque Bolivia suba el nivel del debate, y se busque una solución acorde al derecho internacional, en lugar de lanzar descalificaciones”.

Mientras que el mismo presidente mexicano no quiso entrar a detalles con las palabras del exmandatario boliviano, “vamos a esperar para que este asunto diplomático se resuelva, no vamos a engancharnos en dimes y diretes, no está a nuestro nivel», dijo López Obrador.