Martínez, el piloto del Dakar que pidió a Evo respetar el 21F, ahora es Viceministro

El piloto Leonardo Martínez, conocido porque en el Dakar de 2018 dijo directamente a Evo Morales que respete la Constitución y el 21F, juró este lunes como Viceministro de Deportes del Gobierno transitorio.

Martínez participó en el rally en la categoría de cuadriciclos. El 11 de enero de 2018, cuando la competencia llegó a Bolivia, tuvo la oportunidad de tener de frente a Morales y le dijo “sólo le pido que respete la Constitución y respetemos el 21 de febrero”.

Este lunes, al asumir como Viceministro, Martínez recordó ese episodio y lamentó que Morales haya hecho caso omiso al mensaje de respeto a las leyes y que, por el contrario, haya cometido fraude.

Dijo que Bolivia se levantó de manera valiente para que la democracia permanezca en el país. Llamó a que ahora se debe sembrar el respeto a las leyes, a las normas y a la Constitución.

“Bolivia no se rinde, Bolivia uno se cansa, Evo ya saben qué pasó: no vino, no está y no va a volver. Gracias Bolivia”, agregó Martínez.

Otras autoridades

En el mismo acto, el ministro Milton Navarro posesionó a Jorge Chávez Suárez como Viceministro de Formación Deportiva y a Roberto Carlos Correa como director del Deporte Federativo.

Erbol / La Paz