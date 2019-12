Nueve agrupaciones ciudadanas fundan la alianza «Bolivia Unida» con miras a elecciones 2020

Representantes de las agrupaciones en el acto fundacional. Erbol

Nueve agrupaciones ciudadanas con personería jurídica departamental fundaron la “Alianza Bolivia Unida” para constituirse en una opción política de consenso o alternativamente presentar su propio binomio presidencial en el marco de la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

Al acto fundacional asistieron el senador Edwin Rodríguez líder del Movimiento Originario Popular (MOP) y el diputado cruceño Luis Felipe Dorado, jefe de SOL de Santa Cruz, además del exdiputado del MAS de Oruro, Ever Moya, entre otros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Rodríguez está convencido que surgió la fuerza política más grande del país con una proyección de vida 20 a 30 años en la idea de sustituir a los 11 partidos políticos que rechazan la opción de unidad y deciden el futuro de los bolivianos.

El excandidato a vicepresidente por la alianza “Bolivia Dice No”, y que dos meses antes de las elecciones, dejó plantado a su acompañante de fórmula Oscar Ortiz al presentar su sorpresiva renuncia a la postulación, afirmó que cada agrupación tiene estructura, colores, estatutos y militantes propios que pueden constituir una alianza con presencia nacional.

“¿Entre dos o tres dueños de partidos políticos no se pueden unir? ¿Por no unirse van a perjudicar a la patria? No hay que permitirlo, por eso las agrupaciones estamos dando el ejemplo y, si los partidos no se pueden unir habrá que darles voto castigo, tendrán que desaparecer y dar paso a las verdaderas agrupaciones que vienen de las regiones y no desde un grupo de gente que junta su billetera”, manifestó.

La nueva alianza está conformada por las siglas MOP de Potosí; TPT de Tarija, Líder de Chuquisaca, PP de Oruro, MPS de La Paz, SOL de Santa Cruz, NACER del Beni, PST de Pando, y Unidos por la Llajta Cochabamba, en fase de trámite.

Prevén cambio en nuevos comicios

Durante las últimas tres elecciones de 2005, 2009 y 2014, entre el 50 y 63 % del mapa del país estuvo pintado de azul por las victorias del MAS pero los especialistas en política César Cabrera y Carlos Cordero prevén un cambio para estos nuevos comicios.

El 20 de octubre se podría haber dado indicios de cambio, luego de que Morales había logrado un 46,64 %. Empero, todo se declaró nulo por el fraude.

Erbol / El Potosí