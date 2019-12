Periodista de CNN pide a bolivianos no elegir de presidente a un «payaso»

Ref. Fotografia: Foto: ERBOL

El periodista de la cadena norteamericana CNN, Fernando Del Rincón, pidió este sábado a los bolivianos que en las próximas elecciones no elijan de Presidente de Estado a un payaso sino a una persona que de verdad se ocupe por el país. Del Rincón fue distinguido por el comité cívico de Santa Cruz, por su cobertura a la crisis social y política que derivó con la salida de Evo Morales debido al fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre pasado.

Dijo que Bolivia es un ejemplo para la región, para el continente y el mundo. Aunque trató de evitar comparaciones con otros países, mencionó el caso de Guatemala. “Voy a pedirles que no cometan el error que se cometió en Guatemala de elegir a un payaso. ¿A quién van a elegir ustedes? A Camacho le respondieron algunas personas. “No sé a quién, pero les pido por favor no vayan a elegir a un payaso, no vayan a elegir a un payaso. Elijan a alguien que de verdad se preocupe por el pueblo, por el país, que no diga cosas por decir; que no sea un populista y quítenle poder a los políticos. Yo no sé por qué les damos tanto poder. El poder lleva a los bolivianos a los mexicanos a los venezolanos a matarse entre sí”.

Del Rincón dijo ante el auditorio que el próximo presidente bolivianos es un empleado y ustedes son los jefes y cuando quieran lo pueden despedir. Agradeció por la distinción y ratificó su aprecio al pueblo cruceño.

En el acto donde estuvo el expresidente cívico Luis Fernando Camacho, el periodista mexicano fue declarado Huésped Ilustre y recibió la “Cruz Potenzada”, el máximo reconocimiento que otorga el Comité a personalidades en señal agradecimiento del pueblo boliviano y cruceño en particular. También recibió recuerdos con la insignia del 21F y un cintillo, símbolo de las “pititas”, que lo lleva en la muñeca derecha y lo mostró ante el auditorio.

“Yo normalmente hablo mucho, es mi trabajo y estoy ahora sin palabras, estoy conmovido. Hay algo que me toca la fibra muy fuerte y es que dicen que nadie es profeta en su tierra y esta distinción es algo que creo no merecer tampoco, pero por humildad se acepta porque solo estaba haciendo mi trabajo como periodista. No se piensa nunca participar tal vez en la liberación de un pueblo, en un conflicto o en un acuerdo internacional. La verdad bien es dicho, nos hará libres y lo que quise hacer es mostrar al mundo la verdad de lo que estaba pensando en Bolivia”, dijo en sus palabras de la ocasión.

Pidió a los cruceños que se acuerden de lo que se logró no fue por un periodista sino por ellos porque el hecho que yo haya estado o no, nunca hubiera cambiado el resultado en este país. “Fueron las pititas, las personas, ustedes en las calles, voces, yo soy un accidente en el camino que ha marcada historia en este país. Me da mucho gusto ser parte de ese accidente”, manifestó.

Dijo que trató de no incurrir en el activismo, pero al final asumió una línea activista desde el periodismo para luchar contra la desinformación que acaba con los países, por lo que recomendó a los bolivianos buscar siempre la información correcta para tomar decisiones informadas.

“El peor daño que hacen ahora los gobiernos de cierta tendencia ideológica en Latinoamérica, hoy es la desinformación, mantener desinformado en un mundo caótico a sus pobladores, los hace más fuertes y nosotros hemos entendido que la solución estaba en sus manos. La información impide que se siga secuestrando nuestras libertades y que logren sus objetivos de enfrentarnos”, comentó. /ERBOL

Fuente: eldia.com.bo