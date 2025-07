“Quieren regalar nuestros evaporíticos de litio a China y Rusia”: Mamani advierte que contratos se estancarán en el Senado  

El legislador responsabilizó al presidente Luis Arce de impulsar estas acciones y lo acusó traicionar a la región: “No tenemos nada, sus hijos están negociando nuestro querido litio con esas empresas”, agregó.

eju.tv

El senador del ala androniquista del MAS, Hilarión Mamani, advirtió este viernes que los contratos firmados por el Gobierno con empresas extranjeras para la explotación del litio no serán aprobados en el Senado.

“Clarito estamos diciendo, por nuestra Comisión (de Economía Plural del Senado), si se llega a esos proyectos, no van a pasar”, sentenció el legislador y anticipó un freno al avance legislativo de estos convenios.

Asimismo, Mamani denunció que “nuevamente quieren regalar nuestros evaporíticos de litio a la empresa china y a la empresa rusa” y consideró que los contratos suscritos con las compañías Hong Kong CBC y Uranium One son “truchos” y no tienen valor para Potosí.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El legislador responsabilizó al presidente Luis Arce de impulsar estas acciones y lo acusó traicionar a la región: “No tenemos nada, sus hijos están negociando nuestro querido litio con esas empresas”, agregó.

El senador enfatizó que la reciente aprobación de los contratos en la Cámara de Diputados fue forzada con “voto secreto”, con “maletines negros corriendo” por los pasillos y los operadores de las empresas interesadas “correteando” por la Asamablea. Mamani pidió a las organizaciones sociales de Potosí movilizarse y frenar estos acuerdos.

A su juicio, la única vía aceptable para la industrialización del litio es a través de una nueva ley de recursos evaporíticos, que garantice una regalía del 12% al 15% para el departamento potosino.

“Si no es así, no vamos a hablar nada”, insistió el legislador y expresó su molestia con la falta de resultados concretos en Potosí porque “ya han saqueado nuestros minerales (…) No tenemos aeropuerto internacional, ni planta de zinc, ni fábrica de cemento”.

La tensión se trasladó también a la Cámara de Diputados, donde, tras más de 15 horas de sesión, la aprobación del contrato con Hong Kong CBC fue suspendida sin fecha. El presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra, declaró un cuarto intermedio cerca de las 04:00 de la madrugada, debido a la falta de consenso.