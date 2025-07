Gobierno sobre contratos del litio: «No estamos presionando, hay que aprovechar la oportunidad»

La Cámara Baja no pudo ponerse de acuerdo respecto a los convenios con la china CBC y la sesión quedó suspendida en medio de altercados de los legisladores.

eju.tv / Video: Bolivia TV

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, afirmó este viernes que el Gobierno no está apresurado ni ejerce presión para que los contratos del litio sean aprobados, sino que considera que se debe aprovechar la oportunidad que ofrecerá el mercado en el sector.

«El tratamiento está en la Asamblea, no es que nosotros estamos instigando y diciendo que se tiene que aprobar, la pelota ahoritita está en la Asamblea, no estamos presionando, no es un tema del Gobierno, es un tema del país, yo creo que hay que aprovechar los criterios de oportunidad«, manifestó Gallardo.

La sesión para tratar los contratos del litio con la forma china Hong Kong CBC quedó suspendida en la Cámara de Diputados, donde los legisladores protagonizaron altercados que se extendieron hasta la madrugada de este viernes sin que hay consenso.

«Son 14 horas que recibimos ataques de asambleístas, recibimos injustas declaraciones, inclusive términos separatistas, regionales, comentarios de por qué gente de Tarija trabaja, situaciones que no pueden darse dentro de una asamblea, son situaciones que deberían tener el mínimo de nivel y cordura», señaló la autoridad.

Respecto a los «criterios de oportunidad» que hacen que el Gobierno vea por conveniente aprobar los contratos del recurso evaporítico, Gallardo indicó que luego del topo de producción de los combustibles fósiles habrá una necesidad de nuevas tecnologías que privilegien el litio.

«Si nosotros no realizamos el proyecto ahora no vamos a estar en momentos en que los diferentes indicadores de mercado indiquen que el precio del litio va a estar punteando porque, de acuerdo con empresas de inteligencia de mercado, en 2031 y 2032 va a llegar a su punto máximo la producción de combustibles fósiles y de ahí empieza una declinación y tienen que entrar las tecnologías emergentes como la electromovilidad», indicó.

El titular de Hidrocarburos hizo notar que si Bolivia se cierra a la inversión extranjera de la china CBC, la multinacional buscará otro país donde se le ofrezcan mejores condiciones de negocio.

«Las inversiones que tendrían que realizar estas empresas internacionales las pueden realizar en cualquier otro país que les brinde las mejores condiciones jurídica y sociales, se pueden ir; tenemos que estar con las plantas en ese momento, sino lo hacen, pueden no aprobarlo, ya no es responsabilidad de nosotros y el día de mañana el pueblo los juzgará (a los asambleístas)», dijo.