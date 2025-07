Diputada sobre tratamiento de contratos de litio en Diputados: “Se tiene que esperar un fallo del TCP”

Fuente: Unitel

La diputada potosina Lissa Claros señaló que los contratos por litio aún no deberían tratarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) considerando que existe una acción popular en curso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“En este momento se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional y se tendría que esperar si se ratifica o se revoca el fallo. No queremos imaginarnos si se revoca el fallo y la Justicia determina que no se pueden tratar (en la ALP) estos contratos, si esto avanza (en la Cámara de Diputados) sería todo ilegal”, declaró la legisladora UNITEL.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pese a que esta causa judicial aún no fue resuelta por el TCP, Claros catalogó de ilegal el tratamiento de los contratos de litio que van siendo debatidos este jueves en la Cámara de Diputados.

“Se tiene en este momento un fallo judicial que viene de una acción popular que fue presentada por más de 50 comunidades del suroreste potosino”, dijo la legisladora.

Además, Claros dijo que no existe una ley de consulta previa para ejecutar los contratos de litio con empresas extranjeras. La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) dijo que tienen que existir condiciones para los pueblos indígenas.

“Nosotros no estamos cerrados a que se industrialice el litio, pero hemos dicho que tiene que existir condiciones; la autoridad judicial ha determinado que tiene que existir una ley de consulta previa, tiene que haber una ley de litio para poder determinar las regalías”, dijo.

La estatal YLB firmó contratos con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited para inyectar $us 1.030 millones y con la empresa rusa Uranium One Group, que comprometió la inversión de $us 975 millones para industrializar el litio.