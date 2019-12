Periodistas de Bolivia aceptan entrevistar a Evo Morales, pero le piden no condicione y que «responda a todo»

Evo Morales se molestó con las preguntas del periodista Gerardo Lissardy, de la BBC.

Brújula Digital / La Paz

Varios periodistas bolivianos están dispuestos a entrevistar a Evo Morales en Argentina, pero pusieron como condiciones que no se vete ninguna pregunta, que el exmandatario no pueda suspenderla en medio diálogo y que se dé seguridad a los entrevistadores. También dijeron que el MAS no pagaría ningún gasto de traslado.

La directora de Página Siete, Isabel Mercado, y los exdirectores de ese diario, Juan Carlos Salazar y Raúl Peñaranda, aceptaron en las últimas horas el reto del expresidente Evo Morales y por tanto pedirán oficialmente una cita para entrevistarlo en Buenos Aires a la brevedad posible.

Otros periodistas, como Andrés Gómez, John Arandia y Gonzalo Rivera, también estarían dispuestos a entrevistar al expresidente, dijo Página Siete.

Morales emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que desea dialogar con periodistas bolivianos. “A 41 días del golpe de Estado, queremos dialogar con ustedes hermanos de la prensa boliviana. Hemos decidido y tenemos toda la disposición para recibir a todos los medios de comunicación de #Bolivia que quieran conversar. Son momentos de reflexión y debate”, dijo el exmandatario.

Mercado respondió que la oferta es importante: “Es algo que siempre deseamos hacer. Página Siete intentó entrevistar a Morales decenas de veces, pero siempre el pedido fue rechazado. Nos alegra que ahora esté dispuesto a hacerlo. La entrevista debería ser conjunta”.

La directora explicó que se hará el pedido al abogado de Morales y exviceministro Wilfredo Chávez, ya que no se conoce otra manera de pedir una cita de manera oficial. Los recursos para el viaje y estadía de los periodistas no serán provistos por el MAS, sino por fondos propios, según el reporte de Página Siete.

“Durante tres años y tres meses que estuve al frente de la dirección del diario, nunca tuve respuesta a mis solicitudes de entrevista. Espero que ahora responda”. Peñaranda agregó que una de las condiciones para la entrevista es que no existan asuntos de los que no se pueda preguntar y que el ambiente de la reunión ofrezca seguridad a los entrevistadores. También sugirió que la entrevista sea filmada y difundida en directo por Facebook live.

Arandia emitió un mensaje de Twitter en el que también aceptó entrevistarlo, pero a condición de que Morales no interrumpa la entrevista, como suele hacer cuando le desagradan las preguntas que se le hacen. En el pasado, varias veces ha dejado a su entrevistador en medio diálogo, ya que Morales no acepta preguntas críticas.

“Ante la convocatoria de Evo Morales: @evoespueblo, yo lo entrevisto. Una entrevista sin condicionamientos, presiones ni sesgos y con respeto de por medio. Sin que usted se levante y se vaya, con el tiempo suficiente (más de 1 hora).”, dijo Arandia en su mensaje.

Durante muchos años Morales nunca aceptó entrevistas con periodistas críticos. Página Siete y otros medios hicieron las gestiones, pero sin éxito.

Página Siete recordó que las “ruedas de prensa” que organizaba tenían un formato en el que él podía responder las preguntas como deseaba y se impedían las repreguntas. Un ejemplo de ello fue la “conferencia de prensa” que dio Morales en el Palacio de Gobierno tras las elecciones del 20 de octubre, en la que primero recibió todas las preguntas y luego las respondió en desorden, de manera vaga y genérica y llenando sus comentarios con anécdotas superficiales y que no iban al caso.