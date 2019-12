Policía de La Paz niega «cerco» a la delegación diplomática de México

En medio de las denuncias de “hostigamiento” por parte de la delegación diplomática de México, el comandante departamental de la Policía de La Paz, William Cordero, negó que exista un “cerco” a la residencia de ese país en La Paz para dar cumplimiento a los mandamientos de apremio en contra de exautoridades del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No es un cerco, es una vigilancia que estamos haciendo con la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos de apremio. Debemos haber 16 efectivos (en la residencia), en el otro lado también de la embajada tenemos otra cantidad de policías (…). Quiero invitar a las autoridades mexicanas para que colabores con la justicia boliviana y los puedan entregar”, señaló durante una entrevista en Unitel.

Sobre la mudanza realizada en pasados días, Cordero destacó que no ocurrió nada fuera de lo normal y aclaró que no revisaron ningún vehículo de la delegación diplomática mexicana en porque no está dentro de sus competencias. Negó, a su vez, que tenga conocimiento fidedigno de que un grupo de los ponchos rojos lleguen al lugar.

Los mandamientos de apremio pesan sobre el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la exministra de Culturas, Wilma Alanoca.

Se conoce de manera extraoficial que en la residencia mexicana se encuentran los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, César Navarro, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz; también Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.

Página Siete Digital / La Paz

