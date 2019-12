Rubén Costas inaugura Ruta 4-Caranda

Se destinaron Bs 36 millones para la construcción de 16.44 kilómetros. La ruta llevará el nombre de Virgilio Ribero, un hombre pionero de esta región del Norte Integrado.

Santa Cruz.- La sombra de docenas de mangales acogió a cientos de vecinos de Caranda del municipio de Buena Vista que, concentrados en la plaza principal de dicha comunidad, este miércoles acompañaron al Gobernador Rubén Costas en el acto de inauguración de la carretera Ruta 4 – Caranda, que demandó una inversión total de Bs. 36 millones de recursos propios del Gobierno Autónomo Departamental. La carretera cuenta de 16.44 Km de extensión, con señalizaciones horizontales y verticales, construcción de alcantarillas y puentes.

Esta vía forma parte de la red departamental de caminos de la Gobernación de Santa Cruz (que son 6.300 kilómetros) y beneficiará a las comunidades y barrio de Potrero San Rafael, El Paraíso, Villa Aquiles Sandoval, San Miguel Afuera, San Isidro, Las Flores, Aguas Calientes, Monte Rico, Caranda, Colorado, Villa Diego, León, Yunga y Palometillas y al sector productivo de la zona para sacar la producción a los centros de abastecimiento.

En el acto, Rubén Costas resaltó la necesidad de un Pacto Fiscal para que los municipios rurales tengan más recursos, que las universidades ofrezcan mejores condiciones a los estudiantes y para que las nueve gobernaciones sigan mejorando la calidad de vida de los bolivianos.

Por su lado, el burgomaestre de Buena Vista, Bladimir Chávez, agradeció al gobernador por la obra ejecutada y lamentó que algunas personas no reconozcan el trabajo que la autoridad desarrolló por las provincias. «Gracias a la gestión del Gobernador Rubén Costas se transformó Santa Cruz y lamento que algunas autoridades municipales y de otros niveles minimicen el trabajo que hizo por el departamento. El ejemplo son carreteras, puentes, agua, electrificación, módulos educativos y otros proyectos que han transformado la vida de muchos municipios cruceños. Rubén no huyó pese a los más de 30 procesos que le inició un gobierno destructivo; no se fue y siguió trabajando por su gente», puntualizó la autoridad municipal.

El gobernador resaltó que gracias a la buena gobernanza y a pesar de los recortes económicos instruidos por el MAS, Santa Cruz logró alcanzar los mejores indicadores de desarrollo humano del país: 98% de cobertura departamental de agua potable, 95% de energía eléctrica, mantenimiento de caminos y salud.

Finalmente, una vecina de Caranda, Mary Plaza, recordó que en época de lluvias era difícil salir de su comunidad hasta Buena Vista. «Esta obra tan anhelada por los vivientes y productores. La verdad que nos costaba llegar a nuestros pueblos y ahora aunque llueva no nos atajará», manifestó contenta y agradecida.

Fuente: PAT, http://www.santacruz.gob.bo