Tras 32 años Paco deja Sábados Populares : Ya jugué 90 minutos

Juan Pablo García / La Paz

Después de 32 años en la televisión, Adolfo Paco deja el plató del reconocido show Sábados Populares. El presentador reconoce que sus “90 minutos de juego” ya terminaron. Desde ahora, Cori Paco continuará con el programa que fundó su padre.

La historia comenzó el 11 de septiembre de 1987 cuando Sábados Populares salió al aire por primera vez. “Fue un éxito total, rompimos todos los esquemas de lo que era la televisión en ese entonces. El lenguaje que asumimos fue el popular”, explicó Paco. “Rescatamos las costumbres, la idiosincrasia del país. Eso caló profundamente en los bolivianos”, añadió.

Hoy, más de tres décadas después, decidió dar un paso al costado. Afirmó que ya es hora de dejar las cámaras. “Mi rostro ya está cansado. Seamos honestos, en la TV no puedes tener un rostro así ni con cirugía”, bromeó, “Nadie aguanta un partido más de 90 minutos, y mis 90 minutos ya terminaron”, dijo.

Adolfo Paco: “El lenguaje que asumimos fue el de la gente”. Foto: Víctor Gutiérrez / Página Siete

Comentó también que otro de los motivos por los que abandona el programa es por la imposibilidad de seguir haciendo concursos. “El anterior gobierno sacó normas con la Autoridad del Juego (AJ) con las que es difícil hacer un concurso porque hay que cumplir una serie de requisitos que son complicados para los auspiciadores. Entonces, a principio de año optamos por no hacerlos más y esa era la esencia de Sábados Populares”, lamentó.

¿A qué se dedicará ahora? Paco contó que se concentrará en sus negocios personales. “Sigo con muchas fuerzas y ganas de hacer cosas. Me dedicaré netamente a mi hotel en Caranavi (en el que además es cocinero). Ahora trabajaré de verdad, porque antes me divertía. Eso me ocupará por unos buenos años de mi vida”, detalló.

En su carrera frente a las cámaras, Paco resaltó su relación con personalidades del medio como Carlos Palenque, Remedios Loza, Edgar Pato Patiño, Cayetano Llobet y Raúl Garafulic. “Grandes amigos y maestros que me dejaron profundas enseñanzas”, dijo.

El conductor contó que deja el futuro de Sábados Populares en manos de uno de sus tres hijos. “Cerramos ciclo, pero el programa continuará junto a mi heredero Cori. Creo que lo hará bien, porque de tal palo tal astilla”, afirmó.

El primer programa se emitió el 11 de septiembre de 1987.

Foto: Captura de pantalla

“Mi padre deja un vacío que tengo que tratar de llenarlo, tal vez no de la misma manera, porque Adolfo es Sábados Populares, pero tratando de darle un toque innovador y diferente al programa”, sostuvo Cori.

Para despedirse, Adolfo expresó su agradecimiento a los seguidores de Sábados Populares. “No son sólo televidentes, son los protagonistas porque vivieron todo esto con nosotros. Se divirtieron y entraron al escenario con nosotros”, resaltó.

Hoy Sábados Populares entra en receso y emitirá un programa especial desde el coliseo de Villa Victoria, donde varios grupos reconocidos como Pk2, Veneno, Deszaire y Jach’a Mallku, despedirán con su música a Adolfo.

