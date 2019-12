Tuto: No eran diplomáticos sino “rambitos” españoles que querían llevarse a Quintana y Arce

“Qué penoso que Pedro Sánchez esté haciendo operativos con rambos para extraer a criminales, delincuentes blancoides y fraudulentos que conocen del proyecto castrista y chavista”, dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que las cuatro personas encapuchadas que acompañaron la supuesta visita de cortesía de la Encargada de Negocios de España a la embajadora de México en La Paz, no son diplomáticos sino operadores especiales que llegaron armados hasta la residencia mexicana.

“Estos cuatro falsos James Bond han llegado el 20 de diciembre y vinieron con el fin de extraer a criminales y delincuentes”, declaró.

Indicó que México refugia a comprometidos con el narcotráfico como Juan Ramón Quintana; con el fraude electoral como el señor Nicolás Laguna, como Héctor Arce comprometido hasta el tope de la cabeza en pasar decenas de miles de euros a Roberto Vizcaíno, a Pablo Iglesias, jefe de Podemos español, todos miembros del proyecto socialista de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega de Nicaragua.

Quiroga lamentó que Sánchez arruine el gran trabajo de reconstrucción de la imagen de España que hizo la Reina Sofía y el Príncipe Felipe, para borrar las cicatrices de la colonia, y ahora vuelva bajo el colonialismo criminal disponiendo operativos para congraciarse con Podemos y así conformar un cogobierno en España con gente ligada proyecto del socialismo del siglo XXI.

Recordó que los presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales pagaron 450 mil dólares al filósofo español Juan Carlos Monedero para el proyecto de la moneda única que nunca funcionó entre los gobiernos socialistas. “Así de ladrones fueron estos españoles; lo triste y preocupante es que tienen enorme influencia en España”, manifestó.

“Señor Pedro Sánchez, no nos cuente cuentos de la visita diplomática, no nos tome por borregos, diga la verdad ¿Qué hacia el Cónsul en esa visita? ¿Iba a darles pasaporte? Discúlpese ante Bolivia y llévese a sus cuatro rambos”, dijo al indicar que él, como expresidente, se reúne con embajadores europeos y no llegan con personal de seguridad como lo hizo la Encargada de Negocios de España.

Aseveró que tanto López Obrador de México como Pedro Sánchez de España defienden a Evo por ser parte del proyecto castrista y de los “socios listos” del siglo XXI, sin considerar que Morales es el principal proveedor de la materia prima para la cocaína.

Fuente: https://www.erbol.com.bo