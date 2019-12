Virginio Lema: “No estoy de acuerdo con un frente único”

Santa Cruz.- Virginio Lema, jefe del MNR, aseveró que descarta su candidatura por este partido “a mí me gustaría servir a mi país, pero no quiero ser diputado, no quiero ser senador, lo más importante es construir esta unidad que quizá sea con varios partidos políticos, regionales y departamentales”, añadió. Además indicó que no está de acuerdo con un frente único.

“Camacho no va a ser candidato del MNR, no va a ser la papeleta rosada con la V de la victoria, es un gran acuerdo donde hay 5, 6, 7 partidos nacionales, un gran acuerdo que está demandando Bolivia, en donde Marco Pumari puede ser un gran líder”, aseveró Lema.

Fuente: ATB

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook