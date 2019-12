Wozniacki, exnúmero 1 mundial, se retirará tras el Abierto de Australia

La tenista danesa anunció que dejará el tenis profesional en 2020. En Melbourne será su último torneo de Grand Slam.

La exnúmero 1 mundial Caroline Wozniacki anunció este viernes que se retirará del tenis tras el Abierto de Australia 2020, único Grand Slam que figura en su palmarés (2018).

«Me retiraré del tenis profesional tras el Abierto de Australia 2020», escribió en sus redes sociales la jugadora de 29 años.

«He cumplido todo lo que podía soñar en la cancha. Siempre me dije, cuando llegue el momento, hay cosas fuera del tenis que quiero hacer, es la hora de hacerlo», añadió.

Wozniacki, profesional desde 2005, cuando tenía 15 años, fue la número 1 mundial durante 71 semanas, comenzando en octubre de 2010.

En su extenso palmarés figuran 30 títulos de la WTA, incluyendo el Masters femenino de 2017, logrado en Singapur. Además, durante 11 temporadas consecutivas figuró en el Top-20 mundial. Actualmente es la 37ª jugadora del ranking.

«En los últimos meses me he dado cuenta de que hay mucho más en la vida que puedo lograr fuera de la cancha», añadió Wozniacki, casada con el antiguo jugador de la NBA David Lee. «La decisión no tiene nada que ver con mi salud», añadió.

Además de su triunfo en Australia-2019, Wozniacki jugó otras dos finales de Grand Slam, en el US Open, perdiendo ante Kim Clijsters en 2009 y cinco años después ante Serena Williams, una de sus mejores amigas en el circuito.

Big announcement! pic.twitter.com/gkA0CrMzdo