Yerko Núñez Negrete: «BoA no está generando recursos. No había transparencia en el manejo»

El exsenador beniano, por Unidad Demócrata (UD), juró el 14 de noviembre como ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Los contratos y las obras carreteras fueron su preocupación como asambleísta

Yerko Núñez Negrete, ministro de Obras Públicas, dijo que su primera tarea es iniciar auditorías a los proyectos a su cargo y ejecutar las obras contratadas. Espera dejar un ministerio institucionalizado para la próxima gestión.

¿Cómo encontró el despacho ministerial cuando se posesionó como autoridad?

Con muy poca información. Por ejemplo, el exgerente de la empresa Mi Teleférico solo envió una carta, cuando debió brindar toda la información. Pero estamos revisando toda la documentación, para saber qué es lo que ha pasado acá.

¿A qué se dedicará el ministerio a su cargo, sabiendo que es corto este periodo?

Nuestra presidenta ha sido muy clara. Este Gobierno corto, lo único que busca es convocar a elecciones lo más antes posible. Pero el aparato del Estado no se puede parar por meses. Necesitamos darle viabilidad y al mismo tiempo, transparentar la información. Estuve cinco años en la Asamblea Legislativa y el 80% de nuestras peticiones de informe no obtuvo respuesta.

¿Y qué hará para obtener toda esa información?

Anunciamos la importancia de hacer auditorías, hacer conocer al Ministerio Público, a la Contraloría todo lo que se manejó. Los funcionarios públicos estamos obligados a rendirle cuentas a la gente. No debemos tener miedo cuando nos hacen auditoría.

¿La Contraloría no hizo ese trabajo?

Debió haber actuado de oficio. No lo está haciendo, pero nosotros lo vamos a pedir. Se tiene que saber qué es lo que pasó con los recursos. Lastimosamente, no ha ejercido su función. Solo sirvió para perseguir a opositores y a quienes piensan diferente. No hubo Contraloría que busque la transparencia, el manejo de los recursos o la sanción que se debe aplicar a algunos funcionarios que han manejado de manera discrecional los recursos del pueblo. Pero también tenemos nuestra Unidad de Transparencia o podemos contratar auditorías para mostrar resultados. Hay que dejar antecedentes.

¿Le alcanzará el tiempo?

El tiempo es corto y son varias las actividades. Hay auditorías que podrán durar cuatro, cinco meses. No las vamos a conocer, pero vamos a sentar las bases para que el Gobierno que venga, pueda continuarlas. Vamos a denunciar todos los procesos de corrupción, pero también a ejecutar los proyectos. Cuando el país estaba movilizado, a los campesinos les hacían creer que les iban a quitar sus casas, que no les iban a construir viviendas, que las carreteras se iban a parar. Eso es mentira. El hecho de que nosotros luchemos contra la corrupción, no significa que los proyectos se van a parar. Más bien, los tenemos que reencaminar.

¿Será importante dejar iniciadas las investigaciones, aunque no se logre conocer los resultados?

Así es. Además, se conocerá toda la información y se pondrán antecedentes de lo que no se debe hacer. No podemos ser responsables y cómplices. Queremos sentar las bases de un periodo de transición de lo que ha sido la dictadura y el autoritarismo a un gobierno totalmente democrático.

¿Qué irregularidades vieron en la aerolínea BoA?

No solo había sido el problema con el catering o la compra de repuestos, sino otros proyectos, como la compra de aviones que nunca prestaron servicios y que están inhabilitados. A partir del 2015, hubo un mal manejo de la empresa. La politizaron. Muestra clara, es que en los últimos años, se ha incrementado personal, solo para las campañas políticas y no para fortalecer a la empresa.

¿Se buscará su fortalecimiento o su cierre definitivo?

Ahora no está generando recursos. No había transparencia en su manejo económico. Es totalmente rentable, pero se necesita despolitizarla. Necesita acabar con la corrupción. Estamos convencidos de que para el año 2020, vamos a tener una empresa que esté fortalecida institucionalmente y que aporte al TGN (Tesoro General de la Nación). Este es un Gobierno de transición, que busca identificar las cosas malas que se han hecho y dar curso a los proyectos en ejecución y fortalecerlos.

¿Qué pasará con la Agencia Boliviana Espacial (ABE)?

Ya tenemos a un responsable en el Viceministerio de Telecomunicaciones. Con esta autoridad vamos a conocerla, tener el control y tomar determinaciones.

¿Qué pasará con Entel?



La próxima semana daremos un informe preliminar de lo que se está investigando. Lo que sí es un común denominador en casi todas nuestras empresas, es una sobrecarga de funcionarios públicos. Había gente que no hacía nada, solo ganaba sueldo y le ocasionaba problemas al Estado. Le adelanto que el problema ahí, son los empleados que no se justifican. En el anterior Gobierno, era el Estado el que tenía que inyectar recursos económicos porque las compañías no eran sostenibles.

¿A qué se refiere?

El expresidente Evo Morales había anunciado el alquiler de aviones para BoA, por Bs 15 millones. En estos últimos tres años, vimos a un Gobierno que siempre estaba inyectando recursos a la empresa estatal. Esto porque tenían una sobrecarga de trabajadores. Para el cuidado y el trabajo de un avión se utilizan 100 trabajadores. BoA tenía hasta 140 funcionarios por avión. Por eso, la aerolínea tiene serios problemas de flujo porque no tenía recursos económicos para mantener a sus aviones.

Pero usted habla de un mal estado económico de estas empresas, cuando estaban aportando recursos para el pago de bonos ¿De dónde salía ese dinero entonces?

Las empresas querían mostrar que eran rentables, pero recibían recursos del TGN. Eran simplemente empresas que las hacían funcionar políticamente y que han ido aumentando su planilla de trabajadores, de manera impresionante. Estas empresas corren mucho riesgo. Son grandes y pueden aportar mucho más.

En su gestión ¿habrá reducción de empleados?

Ya se hizo una reducción.

En el tema de las carreteras, usted ha sido crítico a las obras y las empresas, desde la Asamblea ¿En qué estado de situación las ha encontrado?

Estamos sorprendidos. Una de las carreras más largas y más caras era la de Rurrenabaque-Riberalta. Según la información del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales), tenía un avance financiero del 44% y un avance físico de un 20%. Resulta que ahora es peor. Con la información que tenemos para esa carretera, se ha desembolsado un 56% y no tiene un avance ni del 20%. El Gobierno les daba plata, pero no exigía a la empresa constructora que la obra avance. En casi todos los proyectos, el avance financiero está por encima del avance físico, cosa que no debería suceder. No entiendo las influencias que tenían estos empresarios extranjeros que sacaban planillas, pero que no avanzaban en obras. Se nota que las entidades no eran manejadas institucionalmente. Se ha demostrado que en este ministerio, no hay una sola institución que haya hecho las cosas pensando en la gente, en la institucionalidad. Las decisiones tomadas han sido pensando en cómo sacar ventaja política.

¿Se realizarán también auditorías en estos proyectos?

Estamos trabajando en toda una estrategia de auditorías. Creemos que es obligación nuestra hacerlo para poder transparentar el uso de los recursos económicos. Suena como que ahora vamos a entrar a ‘cazar’ a las personas, pero no es así. Es nuestra obligación y si se descubren malos manejos, tendrán que rendir cuentas.

¿Va a continuar con la gestión de la construcción del tren bioceánico?

Hemos estado recibiendo información. Hay una política que demuestra en los papeles, que abaratan costos y podemos exportar soya y otros productos. Pero este ministerio tiene que ser responsable. Si es que tiene que continuar ese proyecto, con seguridad que lo vamos a hacer Primero está la Patria. Estamos cansados de las cosas políticas, de que se maneje bajo un partido, bajo intereses personales. Se ha criticado que este Gobierno en 14 años, ha hecho un 90% en política y 10% en gestión. Como éste es un Gobierno corto, las autoridades que se elijan en las próximas elecciones, tendrán que proponer qué corresponde. La gente que vote, tendrá que saber cuál es la mejor propuesta. Mientras tanto, yo no voy a firmar ningún convenio para que siga o no. Pero los proyectos que estén en curso; por ejemplo, la línea férrea Bulo Bulo-Montero, vamos a hacer que concluya. No vamos a parar. Pero eso no significa que estamos o no avalando la megaobra. Si supiéramos nosotros que éste es un gobierno de cinco años, le presentaría la política que se tiene. Éste es el momento de pacificar el país y de que se realicen elecciones transparentes y se instale un Gobierno que ya tenga una política a mediano y largo plazo. Cuando salgamos de aquí, el Gobierno entrante tendrá que tomar sus decisiones.

PERFIL

Yerko Núñez Negrete, nació el 17 de abril de 1974 en Rurrenabaque (Beni). En 1999, fue elegido concejal y en 2000 fue el alcalde más joven. En 2003 fue Director Nacional de Participación Popular. En 2004, Strio. Téc. de la Comisión de Participación Popular del Senado. En 2005 otra vez fue alcalde y reelecto en 2010. En 2014 fue elegido senador nacional.