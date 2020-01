Argentina otorga refugio político al boliviano Oscar Coca, exgerente de Entel

Argentina otorga refugio político a Oscar Coca procesado por presunto daño económico de Bs. 1.700.000

Carla Ascarrunz, defensa del ex gerente de Entel, Oscar Coca, investigado por daño económico al Estado de 1.700 millones de bolivianos en proyectos fallidos, confirmó que la ex autoridad ya tiene refugio político en Argentina. Dijo que en Bolivia hay una persecución política en contra de su cliente y que no se respetan sus derechos y garantías constitucionales.

La abogada denunció que pese a un apersonamiento que hizo en diciembre, el Ministerio Público no lo citó en ningún momento y luego emitió un mandamiento ilegal y se allanó dos de sus inmuebles. Califica de ilegal el proceso porque se investiga a Coca por delitos de corrupción, cuando Entel es una sociedad anónima y esos contratos fueron anteriores a su gestión que inició el año 2013.





